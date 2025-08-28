Coppa Italia 2025 di Pallapugno: i risultati di mercoledì 27 agosto

Femminile La Coppa Italia Femminile va ad arricchire la bacheca dell’Amici del Castello. Nella finale di Andora, Rebecca Klippl e compagne superano la San Leonardo, costruendo il successo nella ripresa. Le imperiesi, infatti, trovano un break in avvio, 3-0, vengono riprese, ma riescono comunque ad andare al riposo in vantaggio di due lunghezze (5-3). Cambio di passo dell’Amici del Castello nella seconda frazione: subito l’aggancio che mette pressione alle avversarie che stentano a trovare le giuste contromisure: 5-9 il finale. Premiazioni sul campo con i vicepresidenti del Consiglio federale della Fipap , Marco Scajola e Stefania Toselli, oltre al vicesindaco e agli assessori della Città di Andora: Daniele Martino, Monica Risso e Ilario Simonetta. Femminile - Finale San Leonardo-Amici del Castello 5-9 SAN LEONARDO : Nathalia Di Curzio, Martina Giubergia, Madeleine Di Curzio, Clara Sturloni. Dt : Claudio Motosso. AMICI DEL CASTELLO : Rebecca Klippl, Lorenza Mignone, Enrica Taramasco, Nicole Bottino (Alessia Masieri. Dt : Fabio Novaro Mascarello. ARBITRI : Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.

Allievi

È del Bubbio la Coppa Italia degli Allievi, partita che ha aperto ad Andora le finali in Liguria. La quadretta della Langa astigiana debutta con tre giochi consecutivi (l’ultimo alla caccia unica), quella villanovese muove il tabellone, ma Mario Defilippi e compagni ripartono con grande determinazione per l’1-6 al riposo. Un gioco per parte in avvio di ripresa, 2-7, poi la Pro Paschese A tenta la rimonta con tre giochi di fila, 5-7, ma il Bubbio piazza la stoccata vincente per il 5-8 finale. Premiazioni sul campo con la vicepresidente del Consiglio federale della Fipap Stefania Toselli e il consigliere Bruno Aimar, il direttore del Centro tecnico federale Alberto Bonelli e gli assessori della Città di Andora, Monica Risso e Ilario Simonetta.



Allievi - Finale

Pro Paschese A-Bubbio 5-8



PRO PASCHESE A: Patrick Calandri, Pietro Boetti, Alessandro Baracco, Matteo Vinai (Francesco Penna). Dt: Sergio Gasco.

BUBBIO: Mario Defilippi, Roberto Arsov, Alessandro Cirio, Walter Barbero (Tommaso Nimot). Dt: Massimo Balocco.

ARBITRI: Sergio Giovanni Olivieri e Piera Basso.