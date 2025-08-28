BEA Chieri: il vivaio dei Leopardi parte integrante del roster di Serie C Interregionale

Per la stagione sportiva 2025-2026, BEA Chieri intensifica ancora più che in passato il legale tra Settore Giovanile e Prima Squadra. Sin dai primi allenamenti, infatti, è previsto un unico gruppo di lavoro per i Leopardi impegnati nel campionato Under 19 Gold e il roster della Serie C Interregionale, di cui il vivaio sarà parte integrante.

Olte ai già annunciati Samnang Viggiano e Kristian Lo Buono, continuano il loro percorso tra i Leopardi diversi atleti che, da sempre, fanno parte delle squadre arancioni. Tra loro Kezman Ahia, classe 2007, ha già saputo ritagliarsi spazi importanti anche in Prima Squadra; Alessandro Bechis (2007) fa del tiro la sua arma migliore, Simone Mout (2008) è stato grande protagonista della vittoria del titolo Under 19 Gold e si è rivelato un talentuoso esterno in Under 17 Eccellenza.

Con loro, si aggiungono il 2006 Jamal Dioum, lungo, in maglia arancio-nera già nella scorsa stagione; Davide Passatore, playmaker classe 2008, arrivato a Chieri la scorsa stagione per alzare l’asticella in Under 17 Eccellenza; Cristor Galluccio (2007), la scorsa stagione protagonista con l’Under 19 Gold e la Serie C di Basket Club Frascati, nonostante la giovane età; Alessio Piccolo, lungo 2008, fisico e ottimi fondamentali; Edoardo Masola (2008), esterno con talento e grande capacità di fare canestro cresciuto a Grugliasco con coach Mastrorilli e in arrivo da Gran Torino; Gabriele Conti, ala classe 2008, da Basket Torino, che ha scelto di arrivare a BEA Chieri per alzare l’asticella; Loris Fatone, playmaker classe 2008, nelle ultime due stagioni a College Borgomanero, con ottimo ball-handling e grande capacità di uno contro uno.

«Siamo molto contenti del gruppo che abbiamo costruito, tra Serie C Interregionale e Under 19 Gold – commenta il DS Stefano Piccionne – Oltre ad avere una Prima Squadra competitiva, possiamo diventare un punto di riferimento per i giovani che vogliono migliorare. In quest’ottica, siamo stati bravi a reclutare giocatori che in passato erano in altre società. Con noi, potranno esprimere tutte le loro potenzialità, insieme a tanti atleti che da anni vestono la maglia BEA Chieri perseguendo obiettivi di alto livello. L’idea tecnica è condivisa con tutto lo staff e la proprietà, per crescere come squadra e come società con un connubio sempre più forte tra senior e under».