Basket Torino, la preseason si sposta sotto la Mole con un doppio appuntamento nel weekend

Dopo la buona prova nel primo test in Liguria contro Pistoia, Torino ha dato ulteriori segnali positivi nell’amichevole di Basiglio: contro una squadra di alto livello come la Tezenis Verona, probabile candidata numero uno alla promozione diretta, i gialloblù hanno espresso una buona pallacanestro, conducendo per tre quarti prima di cedere in volata (79-76 il finale) quando la stanchezza ha iniziato a incidere sulla lucidità e sulla qualità del gioco. Ancora una volta, le note positive dal punto di vista individuale portano la firma di Robert Allen, al suo secondo ventello in altrettante partite di preseason, ma anche la concretezza di Lorenzo Tortù, la solidità in regia di Federico Massone e Matteo Schina, e il potenziale di Umberto Stazzonelli in uscita dalla panchina.

Indipendentemente dal risultato, coach Paolo Moretti si è detto soddisfatto della prova del suo gruppo, apprezzando soprattutto la voglia dei ragazzi di non mollare e restare in partita fino alla fine: «Abbiamo giocato un brillante primo tempo, più sciolti rispetto all’inizio della prima amichevole con Pistoia, mostrando una bella faccia sia in attacco che in difesa. Nella seconda metà di gara la stanchezza si è fatta sentire e abbiamo subito le contromisure tattiche di un’avversaria di alto livello come Verona. Sono molto contento della voglia dei ragazzi di non mollare e restare in partita fino alla fine. Credo sia un buon fattore e una buona base da cui partire in vista dell’inizio della stagione.»

Ora, la Reale Mutua affronterà due test in back-to-back contro due formazioni locali giovani, di due categorie inferiori: Don Bosco Crocetta e College Basketball Borgomanero, entrambe di Serie B Interregionale. Due appuntamenti che, pur non rappresentando un banco di prova di pari livello rispetto ai test precedenti, saranno preziosi per continuare a sviluppare chimica e qualità del gioco.

Inoltre, questo doppio impegno rappresenta la prima occasione per squadra e tifosi di ritrovarsi nella casa storica del basket torinese, il Pala Gianni Asti. Entrambi gli scrimmage saranno a porte aperte, con ingresso libero al palazzetto del Parco Ruffini, per vedere in azione capitan Schina e compagni.

Primo appuntamento domani, sabato 30 agosto alle ore 18.00, per l’allenamento congiunto contro Crocetta. Il giorno successivo, domenica 31 agosto sempre alle ore 18.00, la Reale Mutua ospiterà il College Basketball Borgomanero.

PRESEASON – PROSSIMI IMPEGNI DELLA REALE MUTUA

30 agosto, ore 18.00 – vs Don Bosco Crocetta (Pala Gianni Asti, Torino)

31 agosto, ore 18.00 – vs College Basketball Borgomanero (Pala Gianni Asti, Torino)

3 settembre, ore 20.00 – vs Wegreenit Urania Milano (Pala Gianni Asti, Torino)

6 settembre, ore 18.00 – vs Elachem Vigevano (Pala Gianni Asti, Torino)

10 settembre, ore 18.00 – vs Gruppo Mascio Bergamo (Pala Gianni Asti, Torino)

13 settembre, ore 18.00 – vs Fulgor Omegna (PalaBurgo, San Mauro Torinese)