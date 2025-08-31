Coppa Italia 2025 di Pallapugno: i risultati di venerdì 29 agosto 

SERIE A

Il Marchisio Nocciole Cortemilia concede il bis! La Coppa Italia vola per il secondo anno consecutivo nella capitale della nocciola più buona del mondo grazie a una prestazione convincente di Massimo Vacchetto, che conquista la settima coccarda tricolore a eguagliare il numero degli scudetti vinti, ben supportato da Giulio Cane, Francesco Rivetti e Marco Parussa che mettono sotto l'Alta Langa, scesa in campo a Imperia con Enrico Parussa, Roberto Corino, Lorenzo Bolla e Filippo Nimot.

Dopo l'1-1 iniziale, la quadretta gialloverde gestisce con maggior bravura le condizioni critiche dettate dal forte vento, andando in vantaggio 5-1 e 6-2, prima del 7-3 al riposo. Nella ripresa il Marchisio Nocciole Cortemilia continua a giocare di forza, non concedendo giochi agli avversari per l'11-3 finale.

Alla premiazione erano presenti il presidente del Consiglio federale della Fipap, Enrico Costa con i vicepresidenti Marco Scajola e Stefania Toselli e la consigliera Giulia Liboà, oltre al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e al sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.



Serie A - Finale

Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa 11-3



MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

ALTA LANGA: Enrico Parussa, Roberto Corino, Lorenzo Bolla e Filippo Nimot. Dt: Stefano Dogliotti.

ARBITRI: Massimo Ardenti e Davide Grosso.