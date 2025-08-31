Cuneo Volley: l'innesco SuperLega ha trovato comburente nel Nord Ovest

La promozione e il ritorno della SuperLega a Cuneo si è dimostrato un buon innesco per il Cuneo Volley che ha trovato nuovo comburente al di fuori del territorio cuneese; nuove partnership e tanti abbonamenti interregionali che identificano così il movimento biancoblù come Club di riferimento per la pallavolo maschile italiana del Nord Ovest.

Sul fronte sportivo, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha concluso la prima settimana di preparazione atletica, sotto la direzione di coach Matteo Battocchio, del preparatore Michele Avico e di tutto lo staff tecnico e fisioterapico del Club biancoblù.

Martedì scorso, prima dell’allenamento a porte aperte che ha ufficialmente inaugurato il ritorno degli appuntamenti con la pallavolo maschile al Palazzetto di Cuneo e che per l’occasione ha visto la partecipazione di quasi 300 tifosi e appassionati sugli spalti e la presenza della Sindaca Patrizia Manassero, si è tenuta la conferenza di inizio stagione, con la presenza del Presidente Gabriele Costamagna, il Ds Paolo Brugiafreddo e coach Battocchio.

«Come società aspettavamo da tanto questa occasione. Avere i ragazzi a Cuneo dà carica a tutti. L’emozione è tanta, ma dobbiamo trasformarla in energia quando entreremo in campo.» - ha così esordito il Presidente Costamagna, aggiungendo: «Dobbiamo salvarci, ma non smettiamo di sognare. Questa società si alimenta anche di sogni e dobbiamo puntare in alto per alzare l’asticella in tutti i settori».

Al primo appuntamento oltre all’assenza giustificata dell’assistant coach Genre impegnato con la Slovenia al mondiale femminile e del centrale serbo Stefanović in collegiale con la propria Nazionale in vista della competizione maschile, anche l’assenza di Roland Gergye, così giustificata dal Direttore sportivo Brugiafreddo: «Gergye non c’è, ha ricevuto un’offerta molto interessante dal punto di vista economico e ci ha chiesto la possibilità di valutarla. E’ un atleta che ha passato un periodo non facile. L’accordo economico è stato trovato, resta da definire quello tecnico. Non avremo fretta di sostituirlo, non vogliamo solo riempire un buco. Entro il 31 agosto sapremo se resterà con noi».

Sul team, Coach Battocchio si è detto soddisfatto dell’approccio del gruppo: «I ragazzi sono arrivati pronti, non c’è da chiedere, ma da fare. Fin da maggio sapevamo cosa ci attendeva e siamo sul pezzo per costruire e sviluppare il nostro gioco».

La squadra può già contare su oltre mille abbonati «E’ bello pensare che affronteremo le partite con così tante persone al nostro fianco.» - ha sottolineato il presidente Costamagna.

La risposta del territorio è stata affrontata nella conferenza marketing e news svoltasi ieri sera al palazzetto alla presenza del Direttore Generale Davide Bima e del nuovo Responsabile marketing Dario Da Roit al fianco del Presidente Costamagna, il quale ha così esordito: «Dopo aver presentato gli aspetti sportivi della stagione vogliamo raccontare le novità su cui abbiamo lavorato durante l’estate. Innanzitutto ringrazio Davide per l’impegno e do il benvenuto a Dario, che ci aiuterà sul fronte commerciale e del marketing».

Il primo annuncio non poteva che riguardare la presentazione ufficiale della squadra, fissata per il 13 settembre alle ore 18.30 al Country Club di Cuneo sponsorizzata dal “Da Costa – il piacere di stare insieme” e con la straordinaria partecipazione del Fly Team Roma che incanterà i presenti con uno spettacolo aereo. A condurre l’evento la splendida ed eccezionale conduttrice Eleonora Cottarelli, ormai un’amica del Cuneo Volley.

Il tutto poi si concluderà in una vera e propria festa del movimento biancoblù con Apericena e Dj set.

Per garantire il miglior svolgimento possibile della serata bisognerà iscriversi sia alla PRESENTAZIONE (ingresso libero gratuito) che per l’APERICENA che vedrà una scelta con prezzi alla carta per bevande, vini, birre e cocktail e il piatto apericena a 5€.

Per l’iscrizione cliccare >> QUI

Dopodiché la parola è andata al Dg Bima, il quale ha sottolineato il ruolo fondamentale dei partner: «La maggior parte dei nostri sponsor ha aumentato il proprio investimento, è la dimostrazione che credono nel progetto e che la SuperLega rappresenta un’opportunità di visibilità unica». Il Dg ha poi rimarcato quanto sia stata importante la risposta del pubblico: «Arrivano da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e persino dalla Toscana: oggi rappresentiamo l’intero Nord-Ovest».

Infine la novità del match day: «Ogni partita casalinga sarà organizzata come un evento vero e proprio, con conferenza stampa pre-gara che coinvolgerà sia la dirigenza cuneese che quella delle squadre avversarie e lo sponsor del Match Day andando di volta in volta a creare iniziative dedicate agli sponsor e al territorio».

L’ingresso ufficiale di Dario Da Roit nello staff biancoblù è parte della crescita continua che la società si prefissa stagione dopo stagione: «Qui ho iniziato la mia carriera e ho lasciato il cuore. Ora torno con il piacere di mettere la mia esperienza al servizio del Club. Stiamo lavorando per rendere il palazzetto accogliente e all’altezza della SuperLega».

Le novità seguite dal responsabile marketing prevedono: l’allestimento di una sala hospitality per istituzioni e ospiti di rilievo, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Mondovì, dove verranno proposte eccellenze enogastronomiche del territorio; la realizzazione di due VIP BOX a bordo campo, spazi esclusivi ideali per aziende che vogliano investire come welfare o eventualmente anche per i singoli in cerca di qualcosa di speciale: « Un’esperienza sul modello NBA – ha aggiunto Da Roit – che renderà ogni partita ancora più emozionante ».

A conclusione il ringraziamento del Presidente al Comune di Cuneo per il sostegno concreto, con particolare menzione all’assessore allo sport Valter Fantino: «In questi mesi ci è stato vicino fianco a fianco, rendendo possibile interventi importanti, a partire dalla riverniciatura dei parcheggi esterni e interni al palazzetto».