Fitarco Piemonte, Coppa Europea ParaArchery

Un bottino praticamente perfetto quello di Elisabetta Mijno (Arcieri delle Alpi) a Nove Mesto nad Metuji (Rep. Ceca) in occasione del doppio evento che ha chiuso la stagione ParaArchery 2025: la seconda tappa della Coppa Europa unita alle Finali del circuito annuale. L’atleta torinese disputa tutte le finali disponibili conquistando alla fine quattro ori e un argento .

Dopo aver chiuso la qualifica in prima posizione (650 punti) affronta un cammino senza problemi fino alla finale dove si impone per 6-0 sulla Slovena Lavrinc.

Nella gara a coppie, affianco a Veronica Floreno, forti della prima posizione in qualifica e del nuovo record europeo sulle 72 frecce (1.229 punti, contro i 1.217 precedenti), si presentano direttamente nella finale per l’oro vinta per 5-1 sull’India.

Il terzo successo arriva nel mixedteam, il duo Mijno-Travisani campioni paralimpici in carica, non si smentisce e conferma la prima posizione della qualifica vincendo tutti i match, compresa la finale nuovamente contro l’India per 5-3.

Anche in questo caso, nuovo record europeo in qualifica: 1.283 punti (contro il precedente di 1.264).

Al termine delle due tappe di Coppa Europea (Roma e Nove Mesto), spazio alle Finali del circuito in cui Mijno è stata protagonista nuovamente a livello individuale e mixedteam.

La finale individuale è un remake della precedente, sia per le protagoniste che per l’esito: Mijno si impone 7-1 sulla slovena Lavrinc.

L’unica novità arriva nella finale mixedteam, il duo azzurro questa volta si arrende alla Polonia che si impone 5-3.

Da segnalare anche la presenza, dietro la linea di tiro, del CT ricurvo para-archery Giorgio Botto (nuovo incarico per il quadriennio 2025-2028) e il tecnico compound e W1 Antonio Tosco.

Risultati completi

Coppa Europa

Finali