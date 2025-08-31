Coppa Italia 2025 di Pallapugno: i risultati di sabato 30 agosto 

SERIE B
Il Gottasecca festeggia la Coppa Italia di Serie B, vincendo la finale di Andora con l’Officine Pesce Bubbio. La quadretta di Fabio Gatti piazza un break di tre giochi in avvio, tutti vinti al secondo vantaggio, portandosi dal 2-1 al 2-5. Alessio Ferro e compagni reagiscono e accorciano le distanze, non trovando però l’aggancio con il tabellone che segna 4-6 al riposo. Nella ripresa Gatti trova meglio la rete in battuta, ben sostenuto dalla squadra al ricaccio, con Bacino e Troia sugli scudi: parziale di cinque giochi a zero per il 4-11 finale.
Alla premiazione presente l’assessore allo sport della Città di Andora, Ilario Simonetta, la vicepresidente Fipap Stefania Toselli, i consiglieri federali Luca Selvini, Federico Alessandria e Lorenzo Terreno, oltre alla padrona di casa Monica Risso, assessore al Bilancio del Comune di Andora e consigliera della Fipap Liguria.
Serie B - Finale
Officine Pesce Bubbio-Gottasecca 4-11
OFFICINE PESCE BUBBIO: OFFICINE PESCE BUBBIO: Alessio Ferro, Nicolò Diotti, Jacopo Pesce, Enrico Musto (Mattia Vacchetto). Dt: Marco Tardito, Roberto Traversa.
GOTTASECCA: Fabio Gatti, Nicholas Bacino, Federico Troia, Giulio Bidello, Luca Francone. Dt: Adriano Manfredi, Michele Giampaolo.
Arbitri: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.
UNDER 21
È della Subalcuneo la Coppa Italia Under 21 al termine di una finale tirata con il Peveragno A. I peveragnesi trovano un break in avvio, 1-3, i cuneesi rientrano in partita, fino al 4-4 al riposo. Un gioco per parte in avvio di ripresa, 4-5, 5-5, poi Armando e compagni trovano un allungo importante, 8-5, ma la quadretta di capitan Revello non si arrende con due giochi consecutivi. La Subalcuneo non si fa agganciare e chiude partita per il 9-7 finale.
Under 21 - Finale
Subalcuneo-Peveragno A 9-7
SUBALCUNEO: Luca Armando, Nicolò Vit, Alessio Serra, Martina Giubergia (Matteo Re). Dt: Mattia Dho.
PEVERAGNO A: Daniele Revello, Renzo Barale, Lorenzo Steffenino, Giacomo Falco (Marco Bertorino). Dt: Flavio Viada..
Arbitri: Sergio Giovanni Olivieri ed Enrico Verdini.
PROMOZIONALI
La prima edizione della Coppa Italia Promozionali porta la firma del Ricca A. Una vittoria costruita nella ripresa: nel primo tempo, infatti, detta legge la Don Dagnino che dopo aver perso il primo gioco ne infila cinque consecutivi. Nella ripresa la quadretta della Pallonistica Ricca cambia passo, aggancia gli avversari e, di slancio, chiude 7-5. Al termine la premiazione alla presenza dei campioni Riccardo Aicardi e Roberto Corino con la consigliera federale della Fipap Giulia Liboà.
Pulcini - Finale
Ricca-Don Dagnino 7-5
RICCA A: Tommaso Camilla, Leonardo Deabate, Gabriele Noè, Filippo Rapalino, Gabriele Sorba, Francesco Terzo. Dt: Alberto Rissolio.
DON DAGNINO: Mattia Mela, Francesco Mela, Samuel Petrucco, Federico Papone, Federico Bertolino, Riccardo Oberto. Dt: Daniele Garassino.
Arbitri: Enrico Verdini e Piera Basso.