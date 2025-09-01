Tuttosport.com

Pinerolo Ghiaccio a.s.d. dà il via alla nuova stagione sportiva

È ufficialmente iniziata la stagione sportiva della Pinerolo Ghiaccio a.s.d., la società che porta avanti con entusiasmo e impegno la tradizione dell’hockey su ghiaccio nella città di Pinerolo
2 min
Pinerolo Ghiaccio a.s.d. dà il via alla nuova stagione sportiva © facebook Pinerolo Ghiaccio ASD

La nuova annata si apre con il Camp di inizio stagione, in programma nella prima settimana di settembre, dedicato a tutte le categorie giovanili. Un appuntamento fondamentale che permette agli atleti più giovani di crescere tecnicamente e di ritrovare lo spirito di squadra in vista delle competizioni ufficiali.

Il calendario dei primi impegni sportivi è già ricco:

  • Martedì 2 settembre prenderanno il via gli allenamenti della della prima squadra IHL1;
  • Sabato 6 settembre andranno in scena le prime partite amichevoli della stagione dalle 9 alle 12. Invitati speciali Renato Viglianisi presidente Fisg regione Piemonte e Bruna Destefanis assessore allo sport della città di Pinerolo
  • Sabato 27 settembre è fissata la prima partita casalinga della prima squadra IHL1 alle 18.45, un momento molto atteso da atleti, staff e tifosi.

Dopo mesi di preparazione e organizzazione, la società apre così ufficialmente le porte a una nuova stagione con l’obiettivo di promuovere uno sport affascinante, dinamico e inclusivo, capace di coinvolgere giovani e adulti in un percorso di crescita sportiva e personale.

«Con grande emozione inauguriamo questa nuova stagione – dichiarano i responsabili della societàconvinti che il ghiaccio possa diventare luogo di sport, crescita e amicizia. Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia provare e appassionarsi a questa realtà.»

La Pinerolo Ghiaccio a.s.d. invita tutti gli interessati a seguire le attività in programma e a scoprire da vicino l’energia unica dell’hockey su ghiaccio presso il Palaghiaccio di Pinerolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA