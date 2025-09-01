Coppa Italia 2025 di Pallapugno: i risultati di domenica 31 agosto

SERIE C1

Ultimo atto delle finali in Liguria con la sfida per la Coppa Italia di Serie C1 tra Prodeo e Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva. Una partita intensa allo sferisterio De Amicis di Imperia che ha divertito il tanto pubblico presente con il sindaco Claudio Scajola.

Botta e risposta in avvio, sul 3-3 il break dei cebani che salgono a cinque e mantengono due lunghezze di margine anche al riposo. Nella ripresa la Prodeo si avvicina due volte (5-6 e 6-7) ma non riesce a chiudere lo svantaggio. Finale di marca cebana per il 6-11 conclusivo.



Serie C1 - Finale

Prodeo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 6-11



PRODEO: Claudio Gerini, Mattia Semeria, Riccardo Pellegrini, Ludovico Tortonesi (Marco Ameglio, Lorenzo Vassallo). Dt: Corrado Agnese.

SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA: Mirco Piccardo, Fabio Rosso, Francesco Bottero, Mattia Filippi (Luca Tealdi, Gabriele Cabutti, Lorenzo Peirano). Dt: Fabio Rosso.

Arbitri: Giulia Viada e Gabriella Meistro.