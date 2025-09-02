Reale Mutua Torino ospita Urania Milano per un nuovo scrimmage in casa

I due scrimmage in back-to-back con Crocetta e Borgomanero hanno offerto a coach Paolo Moretti ulteriori indicazioni utili in vista dell’inizio di stagione, al di là del naturale divario tecnico e fisico tra squadre di categorie diverse. Sono stati due test preziosi per affinare la chimica di gruppo e la confidenza nei giochi.

Lo stesso coach Moretti si è detto soddisfatto della risposta della squadra: «Siamo stati bravi a tenere alta l’intensità nonostante il carico di due partite in due giorni. Mi è piaciuta l’attenzione mostrata in difesa. Abbiamo sofferto a rimbalzo, concedendo seconde opportunità agli avversari, ma sono fiducioso di ricevere feedback positivi da questo punto di vista nei prossimi impegni».

Ora, ecco un test di alto livello in arrivo con la Wegreenit Urania Milano, che si presenta al prossimo campionato di A2 con un roster dall’importante potenziale offensivo, con le conferme di veterani come Andrea Amato, Alessandro Gentile e l'arrivo di Kevion Taylor, ex di giornata che tornerà al Pala Gianni Asti dopo la stagione disputata proprio in maglia Reale Mutua.

Torino scenderà in campo senza Kesmor Osatwna, l’ala classe 2004 che nell’ultimo scrimmage contro Borgomanero ha subito un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni dallo staff medico del club gialloblù per definire i tempi di recupero del giocatore.

L'appuntamento di domani sera (ore 20.00) sarà anche una nuova occasione, per i tifosi gialloblù, di vedere all'opera la propria squadra del cuore e di seguirla nel corso della preparazione verso l'inizio del campionato. Lo scrimmage tra Reale Mutua e Wegreenit sarà infatti a porte aperte, con possibilità di ingresso al palazzetto dalle ore 19.15, previa registrazione necessaria al seguente modulo entro le ore 14.00 di mercoledì.

PROSSIMI IMPEGNI PRECAMPIONATO

3 settembre, ore 20.00 – vs Wegreenit Urania Milano (Pala Gianni Asti, Torino)

6 settembre, ore 18.00 – vs Elachem Vigevano (Pala Gianni Asti, Torino)

10 settembre, ore 18.00 – vs Gruppo Mascio Bergamo (Pala Gianni Asti, Torino)

13 settembre, ore 18.00 – vs Fulgor Omegna (PalaBurgo, San Mauro Torinese)