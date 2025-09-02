Tamburello a Muro: il 6 settembre la Finale di Coppa Italia

Continuano i grandi appuntamenti all’insegna del Tamburello a Muro in Monferrato. Dopo la finale del Campionato dello scorso 10 agosto - che ha consegnato al Grazzano lo Scudetto 2025 - sabato prossimo 6 settembre è il turno della sfida decisiva per il titolo di Coppa Italia. A staccare il biglietto per la finalissima negli incontri disputati sui campi di Rocca d’Arazzo e di Montemagno Monferrato negli scorsi due weekend sono state le formazioni del Grazzano, che punta a portare a casa il “bis”, e del Montechiaro, la quale intende confermare il successo della scorsa edizione. Le due compagini si affronteranno sabato 6 settembre a partire dalle ore 15 sullo Sferisterio di Calliano Monferrato. Per la Serie A gli impegni continueranno poi il 21 settembre con lo svolgimento della Supercoppa, terzo grande appuntamento della stagione sportiva.
Domenica 7 settembre, alle ore 15, inizieranno anche le Semifinali di Serie B con le sfide Casa Paletti-Basaluzzo (a Tonco, con ritorno a campi invertiti il 13 settembre) e Camerano-Calliano (ritorno il 14 settembre) e cominceranno anche le Semifinali di Serie C (sempre domenica 7 settembre, alle 15) con le partite Portacomaro-Montechiaro (ritorno il 14 settembre) e Grazzano-Castell’Alfero (ritorno il 13 settembre).
Sabato 6 settembre a Treia (Macerata) inizierà la prima giornata della Serie C Muro fra le formazioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana. Alle ore 10 si affronteranno U.S.D. Treiese e Club Sferistico Mondolfo, alle 14 sfida fra la perdente dell’incontro precedente e l’A.S.D. Santarcangelo. Quest’ultima alle 16 sfiderà la vincente del primo incontro della giornata. Le partite proseguiranno il 21 settembre a Firenze e il 27 nuovamente a Treia, in attesa delle finali nazionali del 4 e 5 ottobre a Treia dove il titolo verrà conteso fra le migliori classificate del Centro Italia e del Piemonte.