Tamburello a Muro: il 6 settembre la Finale di Coppa Italia

Continuano i grandi appuntamenti all’insegna del Tamburello a Muro in Monferrato. Dopo la finale del Campionato dello scorso 10 agosto - che ha consegnato al Grazzano lo Scudetto 2025 - sabato prossimo 6 settembre è il turno della sfida decisiva per il titolo di Coppa Italia . A staccare il biglietto per la finalissima negli incontri disputati sui campi di Rocca d’Arazzo e di Montemagno Monferrato negli scorsi due weekend sono state le formazioni del Grazzano , che punta a portare a casa il “bis”, e del Montechiaro , la quale intende confermare il successo della scorsa edizione. Le due compagini si affronteranno sabato 6 settembre a partire dalle ore 15 sullo Sferisterio di Calliano Monferrato . Per la Serie A gli impegni continueranno poi il 21 settembre con lo svolgimento della Supercoppa , terzo grande appuntamento della stagione sportiva.

Domenica 7 settembre, alle ore 15 , inizieranno anche le Semifinali di Serie B con le sfide Casa Paletti-Basaluzzo (a Tonco, con ritorno a campi invertiti il 13 settembre) e Camerano-Calliano (ritorno il 14 settembre) e cominceranno anche le Semifinali di Serie C (sempre domenica 7 settembre, alle 15) con le partite Portacomaro-Montechiaro (ritorno il 14 settembre) e Grazzano-Castell’Alfero (ritorno il 13 settembre).