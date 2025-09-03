Biella Motor Team: un Rally Città di Torino da sogno

Al traguardo del rally moderno i migliori sono Massimo Lombardi e Nicolò Micheletti, Peugeot 208 GT Line, che hanno conquistato un ottimo nono posto assoluto, il primato tra le auto a due ruote motrici e la vittoria in classe Rally4 che ha portato punti preziosi per la CRZ1. Sedicesima piazza assoluta e vittoria in classe Rally3 per la navigatrice Denise Bolletta che faceva coppia con Ennio Bini su una Renault Clio. Trentunesimi si sono classificati Alessandro Colombo e Matteo Grosso, Peugeot 106 Rallye: per la quarta volta in stagione hanno vinto la classe N2 conquistando matematicamente il successo nella CRZ1 ed il pass per la finale di Coppa Italia che sarà a Messina nel mese di ottobre. Alla posizione numero 56 hanno concluso la gara di casa, che ha regalato loro il successo in classe A7, i fratelli Giovanni Baldi ed Elio Baldi con la Fiat Ritmo Abarth 130 TC. Rally amaro, invece, per Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola, Peugeot 106 Rallye, costretti al ritiro a metà gara quando erano sesti di classe N2.

Nel rally storico il novarese Ivo Frattini e la figlia Sarah hanno bissato il successo dell’edizione 2024 con una prestazione maiuscola: sulla loro BMW M3 sono andati subito in testa alla gara vincendo cinque delle sei prove speciali. Per loro anche il primato nel 4° Raggruppamento e nella classe d’appartenenza. Franco Vasino e Pamela Mirani, Porsche 911, hanno chiuso ottavi assoluti, secondi nel 3° Raggruppamento e primi di classe. In classifica seguono Gionata Pirali ed Eleonora Coreggia, decimi con una Peugeot 205 GTI 1.6, settimi nel 4° Raggruppamento e secondi di classe. Dodicesimi Claudio Bergo ed Ermanno Battaglin su Toyota Celica ST165 del 4° Raggruppamento, quarti di classe. Non hanno visto l’arrivo Luca Ferraris e Martina Fiori, Peugeot 205 GTI 1.9, ed Alberto Corsi in coppia con Vittorio Battaglin su una Autobianchi A112 Abarth.