Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A BANCA D'ALBA
Play off - Prima di ritorno
Giovedì 4 settembre ore 21
ad Alba: Terre del Barolo Albese-Alta Langa
Lunedì 8 settembre ore 21
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 27; Terre del Barolo Albese 24; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
Play out - Seconda di ritorno
Imperiese-Roero Isolamenti Canalese 7-9
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Nibo Galvanotecnica Monticellese 4-9
Classifica: Imperiese 19; Nibo Galvanotecnica Monticellese 15; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Roero Isolamenti Canalese 11.
Girone salvezza - Seconda di ritorno
Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Speb 9-5
Araldica Castagnole Lanze-Pieve di Teco 9-4
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 10; Pieve di Teco 7; Speb 5.
SERIE B
Play off
Classifica: Gottasecca 24; Benese 21; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 17.
Play out - Seconda di ritorno
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Amici del Castello 9-8
Castiati Neivese-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-3
Classifica: Castiati Neivese 19; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 16; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Girone salvezza - Seconda di ritorno
Alusic Merlese-Virtus Langhe 6-9
Valle Bormida-Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-1
Classifica: Valle Bormida 15; Virtus Langhe 12; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.
SERIE C1
Andata quarti di finale
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-2
Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze 9-8
Imperiese-Centro Incontri Gallese 3-9
Prodeo-Virtus Langhe 9-1
Ritorno quarti di finale
Venerdì 5 settembre ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
Castiati Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese 1-9
Giovedì 4 settembre ore 21
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Imperiese
Mercoledì 3 settembre ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Prodeo
Roero Isolamenti Canalese in semifinale
SERIE C2
Girone 1 -
Classifica: Monastero Dronero 3; San Biagio e Bormidese 1.
Girone 2 -
Classifica: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 2; Neivese 1.
Girone 3 - Prima di ritorno
Pro Paschese A-Benese 9-4
Virtus Langhe-Ceva 9-2
Recupero Seconda di ritorno
Ceva-Pro Paschese A 6-9
Classifica: Virtus Langhe 5; Pro Paschese A 4; Benese 1; Ceva 0.
Girone 4 -
Classifica: Subalcuneo 5; Pro Spigno e Pieve di Teco 2; Pompeiana 1.
FEMMINILE
Andata semifinali
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0
Amici del Castello-Canalese 9-3
Ritorno semifinali
Gymnasium Albese-San Leonardo rinviata a lunedì 8 settembre ore 19 ad Alba
Lunedì 8 settembre ore 21
a Canale: Canalese-Amici del Castello
UNDER 21
Andata quarti di finale
Subalcuneo-San Leonardo 9-2
Taggese-Araldica Castagnole Lanze 3-9
Speb-Cortemilia 9-5
Peveragno A-Virtus Langhe 9-2
Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Subalcuneo 1-9
Araldica Castagnole Lanze-Taggese 9-7
Cortemilia-Speb 5-9
Virtus Langhe-Peveragno A 7-9
Subalcuneo, Araldica Castagnole Lanze, Speb e Peveragno A in semifinale
ALLIEVI
Girone 1 - Prima di ritorno
Bormidese B-Pro Paschese A 1-8
Riposa: Subalcuneo
Classifica: Pro Paschese A 3; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.
Girone 2 - Prima di ritorno
Merlese-Ceva 8-0
Riposa: Amici del Castello
Classifica: Merlese 4; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3 - Prima di ritorno
San Leonardo-Bormidese A 8-3
Riposa: Pro Paschese B
Girone 4 - Prima di ritorno
Virtus Langhe-Albese 0-8 forfait medico
Mercoledì 3 settembre ore 18
a Bubbio: Bubbio-San Biagio
Classifica: Albese e Bubbio 4; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
ESORDIENTI
Girone 1 -
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.
Girone 2 - Seconda di ritorno
Pro Paschese A-San Leonardo 3-7
Alta Langa-Albese 7-3
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A e Alta Langa 2; Albese 0.
Girone 3 - Prima di ritorno
Neivese A-Speb 1-7
Don Dagnino-Pro Paschese B 2-7
Classifica: Speb 5; Pro Paschese B 3; Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Girone 4 - Recupero terza giornata
Ricca-Merlese 7-3
Classifica: Ricca 5; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.
PULCINI
Andata quarti di finale
Sabato 6 settembre ore 18
a Imperia: San Leonardo A-Albese A
Giovedì 4 settembre ore 18.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-San Leonardo B
Venerdì 5 settembre ore 18
a Mondovì: Merlese A-Valle Bormida
Domenica 7 settembre ore 18
a Ricca: Ricca-Albese B
Ritorno quarti di finale
Venerdì 12 settembre ore 19
ad Alba: Albese A-San Leonardo
Martedì 9 settembre ore 18.30
a Imperia: San Leonardo B-Pro Paschese
Venerdì 12 settembre ore 19
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Merlese A
Sabato 13 settembre ore 19
ad Alba: Albese B-Ricca
PROMOZIONALI
Quarti di finale in gara unica
Domenica 7 settembre ore 19
a Ricca: Ricca A-Ricca B
Venerdì 5 settembre ore 18.30
a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia A
Sabato 6 settembre ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese
Don Dagnino-Pieve di Teco 7-0
Don Dagnino in semifinale