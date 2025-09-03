Granda College Cuneo: XXII Memorial “Trofeo Commendator Berto Bessone”

Quest’anno il Trofeo, voluto dal figlio Erik, avrà la durata di due giorni, con l’obiettivo di valorizzare sia il basket senior che quello a livello giovanile femminile, in particolare Under 14/15. L’essenza del Trofeo, ossia la parte “giocata” sul parquet di SportArea (Borgo Gesso – Cn) vedrà il proprio evento clou nel tradizionale match delle “Vecchie Glorie” della pallacanestro cuneese, dove, alla presenza delle massime autorità cittadine, si cimenteranno con abnegazione due rappresentative miste maschili e femminili di ex giocatori ed amici del basket provinciale, che sono stati negli anni vera e propria forza motrice di questo sport. La partita verrà svolta nel playground di SportArea intitolato alla memoria del Comm. Berto Bessone, amico e mecenate dello sport cittadino.

Attorno a questo intenso momento di revival sportivo, verranno organizzati due tornei di basket di buon livello tecnico: nel pomeriggio di sabato 27/09/2025 si svolgerà un triangolare maschile di livello Under 14/15 femminile, coinvolgente le formazioni di Milano Stars e Basket Pegli, oltre che alla squadra di casa.

Domenica 28/09/2025 sarà il turno delle rappresentative senior: le squadre della Granda College Cuneo, Basket Mondovì, Reba Basket e Novara Basket affronteranno nella mattinata le partite di semifinale, e nel pomeriggio, successivamente al match delle “Vecchie Glorie”, le finali alle ore 16.00 per il terzo quarto posto ed alle ore 18.00 per il primo e secondo posto. Alle ore 19.30 le premiazioni.

Un ringraziamento va, in primo luogo, alle squadre partecipanti, che con grande sportività e spirito di competizione ogni anno accettano con disponibilità l'invito ad incontrarsi ed a condividere questo bel momento di basket di fine estate.

Si ringrazia inoltre l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo e l’Assessore Valter Fantino per il continuo appoggio ed il prezioso sostegno, indispensabili per poter condurre un’attività sportiva di elevata qualità tecnica.

Parteciperanno al Trofeo Giovanile Under 14/15 femminile di sabato 27/09/2025

Granda College Cuneo

Basket Pegli

Milano Stars

Calendario Gare 27/09/2025

ore 14.00 Cuneo Granda College Vs Basket Pegli

Cuneo Granda College Vs Basket Pegli ore 16.00 Perdente Gara 1 Vs Milano Stars

Perdente Gara 1 Vs Milano Stars ore 18.00 Vincente Gara 1 Vs Milano Stars

Vincente Gara 1 Vs Milano Stars ore 19.30 Premiazioni

Parteciperanno al Trofeo Senior Serie RD1 Maschile di domenica 28/09/2025

Granda College Cuneo

Basket Mondovì

Reba Basket

Novara Basket

Calendario Gare 28/09/2025

ore 9.30 Cuneo Granda College Vs Basket Mondovì

Cuneo Granda College Vs Basket Mondovì ore 11.30 Reba BAsket Vs 5 Novara Basket

Reba BAsket Vs 5 Novara Basket ore 12.00 Match delle “Vecchie Glorie”

Match delle “Vecchie Glorie” ore 16.00 Finale 3° - 4° Posto

Finale 3° - 4° Posto ore 18.00 Finale 1° - 2° Posto

Finale 1° - 2° Posto ore 19.30 Premiazioni

Palestra Sport Area Via Mereu Giulia, 20 12100 Cuneo - Tel.: 0171.403464

Per qualunque informazione, contattare Alberto Maniscalco (329 6762250)

REGOLAMENTO DEL MEMORIAL “Trofeo Comm. Berto Bessone”

REGOLAMENTO FIP

Vige il regolamento di gioco FIP in vigore.

GIOCATORI

È possibile iscrivere a referto fino a 15 giocatori

GIOCATORI IN PRESTITO

Le squadre possono schierare un numero libero di giocatori in prestito, previa presentazione al Commissario del Torneo del nulla osta della società detentrice del cartellino del giocatore.

DIVISE DA GIOCO

La squadra indicata per prima nel calendario incontri scenderà in campo con una divisa di colore chiaro, quella indicata come seconda scenderà in campo con una divisa di colore scuro.

Sono tuttavia validi accordi differenti tra le squadre che devono essere comunicati al Commissario del Torneo