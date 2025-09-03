Paffoni Fulgor Basket: presentazione ufficiale e inaugurazione della nuova sede

Nel cuore della città. Una serata dai mille significati per la Paffoni Fulgor Basket , che si è presentata ufficialmente ai suoi tifosi inaugurando al tempo stesso la nuova sede di via Mazzini: uno spazio moderno che profuma di storia, passione e futuro. La presentazione della squadra e dello staff si è svolta alla Cittadella del Gusto, nel contesto della grigliata benefica organizzata da AKB a sostegno dei bambini palestinesi.

Coach Riccardo Eliantonio ha trasmesso entusiasmo e determinazione: «Posso assicurare che questa squadra darà sempre il massimo, in ogni circostanza. Lo sta già facendo, con grande impegno in ogni allenamento. Stiamo scaldando i motori: il via della stagione è vicino e vogliamo arrivare pronti al 20 settembre».

Il più acclamato dal pubblico è stato naturalmente il capitano Jacopo Balanzoni, all’ottava stagione in maglia rossoverde: «Ho sensazioni molto positive: mi sembra che stia nascendo qualcosa di bello. Sarà il parquet a parlare, ma credo che ci siano tutti gli ingredienti per essere protagonisti».

Il direttore sportivo Filippo Fanchini ha sottolineato la competitività del girone e l’importanza del sostegno del pubblico: «Il roster mi soddisfa pienamente. Sappiamo che il girone è tostissimo, ma abbiamo le armi per giocarci ogni partita alla pari. Sono sicuro che ci divertiremo. Chiedo al pubblico di starci vicino: il fattore campo sarà determinante».

Dopo la tradizionale sfilata di presentazione, la serata si è conclusa in via Mazzini, con l’inaugurazione della nuova sede, accompagnata dalla benedizione del presidente don Angelo Nigro: «Una nuova casa, bella e moderna, che però non dimentica quello che siamo stati: qui ci sono le nostre radici e il nostro futuro».