Bertram Derthona: We Are Home, riapre la campagna abbonamenti

ABBONAMENTI SOTTO I PORTICI

Il nuovo inizio della campagna abbonamenti “We Are Home - Nuova stagione, nuova tana” avverrà infatti dalle ore 17 di venerdì in occasione dell’apertura del Derthona Basket Temporary Store di Via Emilia 130 a Tortona, in pieno centro storico cittadino. Nel nuovo negozio dei Leoni si potranno acquistare sia capi di abbigliamento del merchandising Derthona Basket a prezzi scontati che l’abbonamento per seguire dal vivo, nel nuovo Palazzetto della Cittadella dello Sport, le emozioni delle 15 partite casalinghe di regular season della Bertram nel campionato Serie A Unipol.

MEET & GREET

A dare ulteriore slancio alla ripartenza della campagna, che ha fatto staccare fin qui oltre 1250 tessere, in questo weekend nello store di Via Emilia ci sarà il “Meet & Greet” con la presenza di giocatori e staff della squadra bianconera che ha iniziato la preparazione alla stagione che segnerà il ritorno a casa. Dalle ore 18:45 alle 19:15 di venerdì il capo allenatore Mario Fioretti, il capitano Tommaso Baldasso, Christian Vital e Justin Gorham incontreranno i tifosi e saranno impegnati in attività promozionali, per poi spostarsi nella vicina Piazza Malaspina per la partenza della StraTortona “5° Memorial Luca Bassi”, dove verranno presentate tutte le realtà sportive del tortonese. Sabato mattina dalle ore 11:30 sarà la volta di Arturs Strautins, Ezra Manjon e Andrea Pecchia.

«Il nostro nuovo palazzetto dello sport, inserito nel contesto di una struttura già operativa e polifunzionale, deve diventare il simbolo concreto del legame tra la città e il territorio. Non può essere solo il nostro campo da gioco, ma un motore di crescita per Tortona e per l'intera comunità», dice il general manager bianconero Gianmaria Vacirca. «Dobbiamo far sì che la nostra presenza generi un indotto, che porti opportunità, che dia un contributo positivo alla crescita di tutto ciò che ci sta intorno. La squadra non può essere un'entità a parte, ma un corpo unico con la città, con i suoi tifosi, con le sue attività. Questo nuovo capitolo è la nostra opportunità di dimostrare che lo sport, a tutti i livelli, può e deve essere un catalizzatore di valori e un elemento di sviluppo. È un progetto condiviso, in cui ognuno ha un ruolo: dal giocatore in campo al tifoso sugli spalti, dall'amministrazione locale a ogni singola persona che vivrà e respirerà questo progetto. Passo dopo passo non va costruita solo una squadra vincente, ma una comunità più forte».

ORARI VENDITA ABBONAMENTI

Dopo il weekend in centro città, la vendita degli abbonamenti proseguirà nel corso delle successive settimane dividendosi tra la facility della Cittadella dello Sport e lo store di Via Emilia: il mattino dal martedì al venerdì presso il desk all’ingresso della facility dalle 10 alle 13, il pomeriggio dal martedì al venerdì dalle 17 alle 19:30 presso lo store, aperto anche il sabato dalle 10 alle 12.30.

SETTORI

In sede di campagna abbonamenti saranno in vendita posti in tutti i settori del palasport, con l’eccezione del Parterre Gold, andato sold-out già nelle primissime fasi. Rispetto all’acquisto singolo delle diverse gare, il risparmio attraverso l’abbonamento varia, a seconda dei vari settori, dal 18% al 24%.

PROMOZIONI SPECIALI

Come già avvenuto negli anni scorsi, le scontistiche sul prezzo intero vengono applicate agli Under 18 e agli Over 65 e agli Universitari (questi ultimi solo nelle due Tribune e in Curva Derthona, previa presentazione del badge universitario in corso di validità). Sarà possibile anche acquistare un Family Pack nei settori delle Tribune e Curva Derthona a un prezzo molto vantaggioso per tutta la famiglia. La tessera stagionale a prezzo ridotto per Universitari e Family Pack sarà acquistabile solo recandosi presso la biglietteria della Cittadella dello Sport.

Per i tesserati del Gruppo Area Bianconera – il tifo organizzato del Derthona – la Società propone una scontistica dedicata nel settore Curva Derthona. Per maggiori informazioni su come tesserarsi con Area Bianconera contattare direttamente il gruppo di tifo organizzato all’indirizzo email areabianconeratortona@gmail.com.

PREZZI

Di seguito, il costo degli abbonamenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO RIDOTTO U18 E OVER 65 UNIVERSITARI Parterre Silver 850€ 680€ Parterre Bianconero 700€ 560€ Parterre Derthona 700€ 560€ Tribuna Bianconera 300€ 210€ 210€ Tribuna Derthona 300€ 210€ 210€ Curva Derthona 175€ 125€ 125€

INFO

Per ogni ulteriore informazione relativa a costi e modalità di acquisto degli abbonamenti è possibile contattare il Club scrivendo una mail a abbonamenti@derthonabasket.it o telefonando al numero 348 6123395.