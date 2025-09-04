Reale Mutua Torino: ottima prova contro Urania Milano

Pronti via e immediatamente capitan Schina suona la carica per i gialloblù: palloni sporcati, regia e canestri da tre per un primo parziale di 13-6 tra gli applausi dei tifosi venuti a sostenere la squadra. Lo segue a ruota il resto del gruppo: il pallone si muove e vengono trovati i tiratori Severini e Tortù per colpire dall’arco. Dall’altra parte Taylor, ex di giornata, mostra nuovamente il suo talento ai tifosi torinesi, ma alla chiusura del primo quarto Torino è nettamente avanti grazie a un’ottima prova offensiva nei primi 10 minuti di gioco: 30-20.

Mentre Schina riprende fiato in panchina, Massone raccoglie benissimo la sua eredità in cabina di regia, tenendo alto il ritmo e attaccando il canestro. Milano prova a ricucire lo strappo facendo valere la fisicità di Gamble e Gentile, ma Torino è brava a rispondere con Tortù e Teague. Alla pausa lunga è 54-46 per la Reale Mutua.

L’avvio di terzo quarto porta la firma di Robert Allen: tocco dal post basso, dal mid-range e visione di gioco per trovare i movimenti dei compagni sul lato debole, per il massimo vantaggio gialloblù sul +16 (65-49). La difesa meneghina non riesce a contenere l’ottima fluidità di gioco dei torinesi ed è sempre vantaggio in doppia cifra in chiusura di terzo quarto: 80-68.

In apertura di quarto quarto l’Urania abbozza un tentativo di rimonta con il pressing alto e il contributo offensivo dei soliti Taylor e Gentile. I milanesi riducono lo scarto alla singola cifra, togliendo la possibilità ai padroni di casa di impostare il gioco come nei quarti precedenti, ma la Reale Mutua riesce a tenere al sicuro il vantaggio fino alla sirena finale. Finisce 96-88.

Reale Mutua Basket Torino - Wegreenit Urania Milano 96-88

Parziali (30-20, 24-26, 26-22, 16-20)

Torino: Eruke ne, Schina 11, Bruttini 5, Allen 17, Stazzonelli 8, Paniagua ne, Massone 7, Severini 9, Teague 18, Zucca 7, Tortù 14. Allenatore: Moretti.

Milano: Taylor 20, Gentile 19, Amato 6, Lupusor 4, Gamble 18, Rashed 3, D’Almeida 9, Bracale ne, Lanfranconi ne, Lomartire ne, Abega 5, Cavallero 4, Sabatini ne. Allenatore: Cardani.