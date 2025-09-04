Bertram Derthona: comunicato su Eigirdas Žukauskas

Con grande dispiacere, il Derthona Basket comunica che, a seguito di circostanze emerse durante il processo di finalizzazione del tesseramento, non sarà possibile procedere all’ingaggio dell’atleta Eigirdas Žukauskas. Il Club desidera esprimere la propria vicinanza e stima nei confronti di Eigirdas, persona di straordinari valori umani e professionali, che in questi giorni ha saputo lasciare un segno profondo nella nostra realtà. A lui va un sincero ringraziamento e l’abbraccio affettuoso di tutta la famiglia bianconera.