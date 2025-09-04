Waterfestival: dal 12 al 14 settembre il Gran Premio di motonautica a Viverone

Anche nel 2025 settembre porterà sul Lago di Viverone (BI) la grande motonautica europea grazie all’ 11° Waterfestival organizzato ancora una volta da Rainbow Team , storica e celebre scuderia con sede a Casale Monferrato, e Federazione Italiana Motonautica con il supporto della Regione Piemonte e la collaborazione del Comune di Viverone .

Da quasi 50 anni protagonista nelle acque di tutto il mondo, negli ultimi anni la realtà piemontese si è affermata anche nel campo dell’organizzazione di eventi, come dimostra la manifestazione che ogni anno ha portato sullo specchio d’acqua biellese campioni e competizioni di caratura mondiale. E lo stesso succederà anche da venerdì 12 a domenica 14 settembre quando i paddock coloreranno il lungo lago insieme a una serie di effetti collaterali che con le associazioni del territorio coinvolgeranno tutta Viverone.

Ancora una volta infatti saranno protagonisti i giovanissimi piloti della Formula Junior Élite, categoria propedeutica con imbarcazioni monocarena, che si sfideranno per il Campionato Italiano: a difendere il titolo sarà Vincenzo Galofaro del Rainbow Team. Spazio alle future leve anche nell’Europeo di GT30, la massima categoria giovanile della motonautica: anche in questo caso scenderanno sulle acque del lago i piloti della scuderia arcobaleno. Grande attesa ci sarà anche per la tappa del Mondiale di Formula 4, dove in palio ci saranno punti decisivi per la conquista del titolo iridato.

Grande attesa e curiosità proprio in Formula 4 dove correrà anche la driver Alia Abdulsalam del Team Mubadala, prima donna degli Emirati Arabi a competere in una competizione mondiale di motonautica.

Ulteriore motivo di attrazione sarà dato dalla cornice di eventi che la Pro Loco di Viverone e alcune associazioni private proporranno a corredo del Waterfestival con musica dal vivo e street food oltre che all’evento Veronstage, che già in questa settimana che anticipa il Gran Premio di motonautica, sta proponendo spettacoli e workshop di danza classica e contemporanea.

Sempre sul Lungo Lago, saranno protagoniste anche le imbarcazioni d’epoca, che meglio di qualunque racconto testimonieranno la storia e l’evoluzione dalla motonautica, esposte durante i tre giorni in un’area dedicata grazie anche al patrocinio del Consiglio della Regione Piemonte. Ma non è tutto: verrà infatti confermata l’esperienza aperta a visitatori, appassionati e semplici curiosi sulla biposto di Formula 2. Ci sarà la possibilità di salire a bordo di una vera barca da competizione al fianco di Fabrizio Bocca, Team Principal del Rainbow Team e campione del Mondo di Formula 1 H2O nel 1992, per provare le stesse emozioni di un pilota di motonautica.

Come negli anni passati verrà offerta la possibilità di vivere le emozioni del Gran Premio di Viverone anche attraverso la diretta streaming delle gare di tutte e tre le competizioni sulle pagine Facebook di Rainbow Team e Federazione Italiana Motonautica.

«Con l’undicesimo anno inizia per noi una sorta di secondo capitolo della storia con Viverone e il Waterfestival – spiegano Fabrizio Bocca ed Elisa Manzetta Bocca, Team Manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team – e tracciato un primo bilancio altamente positivo, avendo portato in questo meraviglioso territorio dalla grande vocazione turistica competizioni di livello mondiale ogni anno. Per noi è ovviamente motivo di orgoglio contribuire alla conferma del Piemonte e del Lago di Viverone a tappe imprescindibili nel panorama motonautico europeo, come confermato dai numerosi e prestigiosi piloti che negli anni hanno avuto modo di confrontarsi con un circuito con caratteristiche uniche. L’augurio è quello di continuare ad alzare l’asticella, grazie alla grande sinergia ormai affinata con istituzioni, territorio e sponsor che ogni volta di più dimostrano di credere in noi».