Asti Padel Teams: tredicesima giornata di Campionato CSI 2025

Martedì 2 settembre ha riaperto le danze il girone Bronze con l’equilibratissimo match tra Net King Padel e 100k, vinto dai primi 2-1 solamente all’ultimo set e grazie al tie-break (6-1/5-7/7-6). Grazie a questo punto, 100k mantiene la vetta della classifica ma si dovrà attendere l’ultima gara tra Net King Padel e Benfatto Smash Team (questa settimana a riposo) per scoprire quale squadra del Bronze accederà ai quarti di finale.

Nella stessa serata riprende anche il Silver: sul campo 3 Addominal ha la meglio su Arena Padel Team per 2-1 (3-6/6-1/6-3) mentre sul campo 4 I Puntazos fanno incetta di punti grazie al 3-0 rifilato a Treni Golf Padel, in una gara mai in discussione (6-2/6-1/6-1).

Con questa vittoria I Puntazos si portano alla vetta del Silver a punteggio pieno (6), seguiti da Addominal (5) e con Arena Padel Team (1) e Treni Golf (0) che stanno faticando più del previsto. Nell’ultima giornata le due coppie si affronteranno per decidere le posizioni finali, con la gara tra le prime due che si ripeterà sicuramente anche al primo turno dei quarti di finale.

Mercoledì 3 settembre è toccato al Gold, con un altro match molto equilibrato tra F.T.P. Soc. Coop. e Those Six che, diversamente dalla prima fase, ha visto questa volta trionfare i primi con il risultato inverso, ovvero 2-1 con un tie-break nel secondo set (1-6/7-6/6-3).

Un solo match disputato a causa della rinuncia di Costa Barber Shop e del conseguente ritiro dal campionato, motivo per cui il Gold si trasformerà in un triangolare facendo passare come quarta testa di serie ai Playoff la prima classificata del Silver.

La prossima settimana A-Team tornerà in campo e affronterà Those Six per stabilire la seconda forza del campionato, poiché F.T.P. è già sicura del primo posto e tra due settimane affronterà la prima classificata del Bronze.

Alla seconda e alla terza del Gold toccheranno rispettivamente la quarta e la terza classificata del Silver, ovvero Arena Padel Team e Treni Golf, mentre l’ultimo quarto di finale, come detto, rivedrà incrociare le pale I Puntazos e Addominal.

Quarti di finale in programma il 16 e il 17 settembre, una settimana dopo semifinali per tutte le squadre, anche per le perdenti che si incroceranno per decretare poi alle finali di domenica 28 settembre tutte le posizioni, dalla decima alla prima.

Risultati e classifiche