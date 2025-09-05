Basket College Novara: con Vigevano nasce una collaborazione di qualità

Ieri, al PalaElachem di Vigevano, si è svolta la conferenza stampa dedicata al “Progetto Giovanile Basket Vigevano”, alla quale ha preso parte anche Basket College Novara , testimoniando con forza il legame che unisce da tempo le due piazze. Il progetto, promosso da Basket Vigevano 1955 , Congregatio Altae Turris e Basket Club Trecate , si arricchisce ora della partecipazione di Basket College Novara, che porta in dote la propria esperienza nel lavoro con i giovani e il proprio modello organizzativo.

Difficile – si è sottolineato – per chi arriva da Novara e porta il nome di Basket College non portare i saluti di una figura di spicco della pallacanestro come Federico “Mine” Ferrari, bandiera gialloblù e oggi Direttore Generale di College Basket Borgomanero, eccellenza del panorama giovanile italiano.

Basket College Novara nasce nel 1972 nella parrocchia del Sacro Cuore con l’obiettivo di offrire ai giovani un percorso di crescita sportiva ed educativa. Da sei stagioni la società disputa il campionato di Serie C, sempre con lo “stile College”: grande attenzione alla formazione, serietà e impegno nel dare spazio ai ragazzi. Proprio poche settimane fa, insieme a San Giacomo Basket Femminile e Universal Basket Novara, è stato ufficializzato il progetto cittadino Union Basket Novara, per consolidare il movimento e alzare ulteriormente la qualità del lavoro sui settori giovanili.

In questa direzione, la collaborazione con le realtà vicine ha già portato risultati significativi. Ne sono esempio i percorsi di atleti come Osasuye (2005, BC Trecate), che ha aperto la strada a una sinergia tecnica sempre più solida; o come Tedoldi e Andretta nella passata stagione; fino a Baye e Spaccasassi nell’annata in corso. A rafforzare ulteriormente il legame c’è anche la guida tecnica di coach Stefano Boselli, vigevanese anche lui, che si appresta a dare un contributo importante nella crescita dei giovani novaresi.



Il roster con cui Basket College Novara affronterà il prossimo campionato di Serie C conferma la scelta strategica: una squadra giovanissima, tutta formata dalla cosiddetta Generazione Z, ovvero composta da atleti nati tra il 2009 e il 1997. Una sfida coraggiosa che rappresenta la filosofia societaria: credere nei ragazzi e dar loro spazio reale nei campionati senior.



La piazza di Novara, che negli ultimi anni ha vissuto stagioni a basso volume, ha oggi una rinnovata fame di basket. In questo senso, guardare a una realtà di eccellenza come Vigevano – definita non a caso la “Salonicco d’Italia” – significa ispirarsi al meglio per crescere. La collaborazione con la società ducale rappresenta quindi un passo fondamentale per garantire ai giovani novaresi un modello tecnico e organizzativo di altissimo livello.



Il vicepresidente vicario Daniele Andretta, intervenuto in rappresentanza della società, ha voluto ringraziare quanti contribuiscono ogni giorno ai successi di Basket College Novara: il presidente Andrea Delconte, il consigliere Paolo Tiramani, il direttore sportivo Dario Corbellini e il responsabile del progetto College Novara Michele Vecerina (padre di Simone, altro legame diretto con la piazza vigevanese) oltre naturalmente a tutto lo Staff Tecnico e Dirigenziale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Marino Spaccasassi e a Basket Vigevano per l’accoglienza e l’opportunità di collaborazione.

«Ci aspettiamo molto da questo percorso comune – è stato sottolineato – in termini di qualità, crescita e risultati. Ma soprattutto siamo pronti a lavorare, a lavorare tanto. Perché la prerogativa di Basket College Novara è sempre stata questa: parlare poco, lavorare molto. E i fatti, negli ultimi anni, ci stanno dando ragione. Così continueremo».





