La Reale Mutua Basket Torino si aggiudica un altro scrimmage con Vigevano

La Reale Mutua Basket Torino continua a sorridere in vista dell’inizio del campionato (esordio ufficiale il 21 settembre contro Cividale), con un’altra vittoria prestagionale nello scrimmage interno al Pala Gianni Asti contro la Elachem Vigevano, formazione neoretrocessa in Serie B Nazionale. Un test che, nonostante la differenza di categoria a favore dei torinesi, si è rivelato comunque probante, complice l’intensità della squadra di coach Salieri che ha dato filo da torcere alla Reale Mutua per tutto il corso dell’amichevole. Per i gialloblù, a compensare una prova negativa al tiro da tre (5/23), sono stati determinanti il cambio di marcia nella difesa di squadra nell’ultimo quarto e la leadership di MaCio Teague, centellinato per tre quarti insieme al connazionale Allen, che si è poi caricato sulle spalle l’attacco gialloblù per aggiudicarsi la vittoria allo sprint.

Avvio non semplicissimo per la Reale Mutua che patisce la grande fisicità e intensità messe in campo dagli ospiti, caricati da un’ottima partenza di Corgnati. Coach Moretti gestisce i carichi e allunga per quanto possibile le rotazioni rimaneggiate (a riposo Schina dopo l’infortunio alla caviglia rimediato nello scrimmage con l’Urania, oltre a Osatwna e Ghirlanda), vengono impiegati i giovani Paniagua ed Eruke, ma i torinesi mancano di fluidità in attacco e alla fine del primo quarto è 11-18 per Vigevano.

In apertura di secondo quarto Torino trova finalmente ritmo in attacco o quanto basta per un parziale di 9-0 per ricucire e piazzare il sorpasso nel giro di due minuti. Il vantaggio torinese però dura poco: coach Salieri chiama timeout e Vigevano riprende a dare filo da torcere alla Reale Mutua, mettendo pressione in difesa e colpendo ancora con Corgnati. All’intervallo è 37-43.

Dopo essere stati impiegati soltanto per due minuti e spiccioli nella prima metà di gara, il duo Teague-Allen torna in campo alla ripresa e contribuisce al nuovo sorpasso Reale Mutua. I torinesi trovano ancora un buon contributo di Stazzonelli ma dall’altra parte la difesa gialloblù pecca di attenzione insufficiente. Così Vigevano ritorna avanti alla chiusura del terzo quarto sul 56-58.

Ancora Teague+Allen e la Reale Mutua rimette il muso avanti: l’ex Baylor aggiunge concretezza sul perimetro, il lungo ex MVP della lega austriaca è incontenibile per fisicità rispetto ai pariruolo ospiti. Nel frattempo esce fuori la difesa gialloblù per mettere in ghiaccio il risultato. Finisce 73-69.

Reale Mutua Torino - Elachem Vigevano 73-69

Torino: Eruke 2, Bruttini 11, Allen 10, Stazzonelli 10, Paniagua 4, Massone 5, Severini 6, Teague 14, Zucca 6, Tortù 5. Allenatore: Moretti.

Vigevano: Diouf 4, Fiusco 5, Kancleris 9, Cucchiaro, Gajic 2, Zacchigna 15, Fantoma 4, Verazzo 5, Lucchini, Corgnati 15, Mazzantini 10. Allenatore: Salieri.