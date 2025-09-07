Bertram vincente nella prima uscita stagionale: battuta l’Openjobmetis Varese 

Assenti Pecchia, Strautins e Olejniczak in casa tortonese, dopo un primo tempo in cui sono stati più i lombardi di Ioannis Kastritis a condurre il punteggio, dalla parte finale del terzo periodo la Bertram ha preso via via il comando, fino ad allungare decisamente negli ultimi cinque minuti.

Sono arrivati nel secondo periodo 15 dei 21 punti di Paul Biligha, top scorer di una sfida in cui Tortona ha portato in doppia cifra altri quattro giocatori, tra cui il fresco aggregato Ivan Alipiev, lungo della nazionale bulgara già visto in Italia a Latina e arrivato in bianconero per sopperire all’addio forzato di Eigirdas Žukauskas.

Bertram Derthona Tortona – Openjobmetis Varese 98-78

Parziali (17-22, 39-42, 63-62)

Bertram: Vital 16, Hubb 14, Gorham 16, Manjon 7, Smith 4, Alipiev 13, Bellinaso, Tandia 2, Baldasso 3, Di Meo, Biligha 21, Josovic 2. All. Fioretti.

Openjobmetis: Alviti 11, Moore 9, Villa 2, Assui 14, To. Scola, Librizzi 14, Renfro 14, Farias, Ladurner 2, Moody 5, Bergamin 3, Freeman 4, Prato n.e.. All. Kastritis.

Arbitri: Quarta di Torino, Cassina di Desio (MB), Giovagnini di Torino.