Fitarco Piemonte: Campionati Italiani 3D

Campionati Italiani 3D, piemontesi sempre grandi protagonisti

Over 20

Nel compound, medaglia d’argento per Mattia Vieceli (Arcieri delle Alpi), fermato solamente in finale 83-78 da Seri. Da citare il quarto posto per Marco Bruno (Fiamme Azzurre).

Al femminile, titolo italiano per Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) che ha la meglio su Baldi solamente alla freccia di spareggio, il suo è un 10 più vicino al centro dello spot. Completa il podio la terza posizione di Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia).

Nell’arco nudo, argento per Elisa Medico (Arcieri delle Alpi) che affronta in finale la pluri-campionessa Cinzia Noziglia che si impone 74-67. Al maschile, da citare il quarto posto di Ferruccio Berti (Arcieri Iuvenilia).

Titolo italiano per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) nel longbow, vincendo la finale con Ambrosi 75-61. Al femminile, un altro quarto posto per Estephanie Silvana Giordano (Arcieri delle Alpi).

Gli Arcieri delle Alpi (Lazzaroni, Seimandi, Vieceli) sono campioni italiani al maschile, battendo in finale 104-101 gli Arcieri Fivizzano; mentre conquistano la medaglia d’argento al femminile con Franchini, Giordano, Medico (88-92 contro gli Arcieri dell’Airone).

La finale mixedteam compound è un derby tutto Piemontese tra gli Arcieri delle Alpi (Franchini, Vieceli) e gli Arcieri Iuvenilia (Morello, Aloisi), sono proprio questi ultimi a spuntarla 171-165.

Arcieri delle Alpi protagonisti nel mixedteam arco nudo dove, con le frecce di Medico e Seimandi, ottengono la seconda posizione (146-156).

Stessa risultato anche nel mixedteam longbow: Giordano, Lazzoni (Arcieri delle Alpi) ottengono l’argento contro gli Arcieri Fivizzano (113-97).

Under 20

Edoardo Berton (Arcieri delle Alpi) si arrende solamente in finale (76-83) contro Scudeller, nel compound maschile. Al femminile, terzo posto per Elisabetta Messina (Arcieri Langhe e Roero), vincente 65-64.

Nel longbow, medaglia di bronzo conquistata da Emily Mathis (Arcieri Comp. degli Orsi) battendo nettamente la sua avversaria (36-25).

Oro e titolo a squadre maschile per il trio degli Arcieri delle Alpi (Berton, Boaglio, Dotta) che si impongono in finale 85-79 sugli Arcieri Altopiano Pinè.

Finale secca nel mixedteam compound tra gli Arcieri Altopiano Pinè e gli Arcieri Langhe e Roero (Messina, Messina), che ottengono la vittoria 154-135.

L’evento rappresentava l’ultimo test prima dell’Europeo che si terrà dal 29 settembre al 5 ottobre a Divcibare (Serbia).

Risultati completi