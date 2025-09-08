La Bertram prende in prestito Joonas Riismaa da Cantù

Bertram Derthona Basket comunica di aver raggiunto un accordo con la Pallacanestro Cantù per il prestito dell’atleta Joonas Riismaa.

Ala piccola estone di 23 anni di formazione italiana, 196 cm per 90 kg, il nuovo giocatore tortonese è reduce dalla vittoria nel campionato di Serie A2 con Cantù. Al ritorno dei brianzoli nel massimo torneo Joonas ha contribuito con 4.8 punti, 2.7 rimbalzi e il 37.0% nel tiro da tre, nei quasi 19 minuti di media giocati nelle 49 partite totali. Per lui anche la freschissima partecipazione ad Eurobasket 2025 con la nazionale dell’Estonia, con cui ha collezionato 13’ di utilizzo medio nelle cinque gare della fase a gironi con 2.6 punti e 2.0 rimbalzi.

DICHIARAZIONI «Joonas ha fisicità, freschezza ed energia, elementi che sono sicuro aiuteranno tantissimo la nostra squadra», dice coach Mario Fioretti.

LA CARRIERA Nato il 6 marzo 2002 a Märjamaa in Estonia, Riismaa sbarca in Italia a 14 anni alla Mens Sana Siena e completa poi i quattro anni di formazione italiana nelle giovanili del Pistoia Basket 2000. Qui nel 2020/21 entra a far parte in pianta stabile del roster della prima squadra, dove gioca due annate di Serie A2 che attirano l’interesse di Brindisi con relativa salita estiva nel massimo campionato con i pugliesi. Saranno due le stagioni di Serie A con i brindisini, cui aggiunge l’esordio nelle competizioni europee attraverso la doppia partecipazione consecutiva alla FIBA Europe Cup. L’anno scorso la nuova discesa in A2 per mettere nel proprio palmares la conquista della seconda serie italiana. Per Joonas soddisfazioni anche in patria, grazie alle 19 partite complessive giocate con la nazionale maggiore estone, oltre a tutta la trafila nelle diverse rappresentative giovanili.