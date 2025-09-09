Storico bronzo per l’Italia di Della Valle: si sognano le Olimpiadi 2028!

L’ Italia di basket “3 contro 3” (disciplina Olimpica) vince la sua prima storica medaglia: trascinata dall’albese Amedeo Della Valle conquista il bronzo alla competizione continentale europea! Dopo un grande torneo disputato, gli azzurri si sono arresi in semifinale alla Lituania ed hanno poi trionfato nella sfida per il terzo posto, vincendo contro la Germania 22-15. Questo grande risultato è un primo mattoncino per conquistare il sogno: partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028!

«Sensazioni magiche, ci abbiamo creduto sempre. Vincere con questa maglia è speciale, sono felice di essere tornato ad indossarla. È un risultato importante per noi e per tutto il movimento del 3x3 italiano, ringrazio i miei compagni per la pazienza e lo staff. Siamo stati veramente squadra, dal giorno 1, e credo si sia visto» (fonte sito FIP).

Le parole di Amedeo Della Valle, che insieme ai compagni Dario Masciarelli, Raphael Gaspardo e Carlo Fumagalli, ha messo una splendida medaglia al collo, dopo aver perso la semifinale contro la Lituania che ha vinto l'oro.

Si tratta di un nuovo trofeo in bacheca per il campione di Alba, che è cresciuto proprio all’ombra delle torri della capitale delle Langhe. Aveva vinto inoltre la scorsa stagione anche la Coppa Italia di Serie A, con la maglia della pallacanestro Brescia, di cui è uno dei veterani nel massimo campionato italiano.

Ora l’obiettivo è quello più alto possibile, partecipare alle Olimpiadi del 2025!