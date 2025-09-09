Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

Play out - Prima di ritorno

Nibo Galvanotecnica Monticellese-Imperiese 9-8

Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 4-9

Classifica: Imperiese 19; Nibo Galvanotecnica Monticellese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 16; Roero Isolamenti Canalese 11.

Girone salvezza - Prima di ritorno

Speb-Araldica Castagnole Lanze 9-3

Pieve di Teco-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 5-9

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.

SERIE B

Play off - Prima di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Officine Pesce Bubbio 9-5

Benese-Gottasecca 9-3

Classifica: Gottasecca 24; Benese 23; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 19.

Play out - Prima di ritorno

Amici del Castello-Castiati Neivese 3-9

Castiglia Costruzioni Bormidese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9

Classifica: Castiati Neivese 21; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Amici del Castello 16; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

Girone salvezza - Prima di ritorno

Alusic Merlese-Valle Bormida 5-9

Virtus Langhe-Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-1

Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.

SERIE C1

Andata quarti di finale

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-2

Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze 9-8

Imperiese-Centro Incontri Gallese 3-9

Prodeo-Virtus Langhe 9-1

Ritorno quarti di finale

Gottasecca-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-9

Castiati Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese 1-9

Centro Incontri Gallese-Imperiese 9-7

Virtus Langhe-Prodeo 9-6

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Roero Isolamenti Canalese e Centro Incontri Gallese in semifinale. Prodeo e Virtus Langhe allo spareggio.

Spareggio quarto di finale

Mercoledì 10 settembre ore 21

a Chiusavecchia: Prodeo-Virtus Langhe

SERIE C2

Girone 1 - Terza e ultima di ritorno

San Biagio-Monastero Dronero 9-2

Riposa: Bormidese

Classifica finale: Monastero Dronero 3; San Biagio 2; Bormidese 1.

Girone 2 - Terza e ultima di ritorno

Monticellese-Pro Paschese B 9-7

Neivese-Peveragno 3-9

Classifica finale: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 3; Neivese 1.

Girone 3 - Terza e ultima di ritorno

Ceva-Benese 3-9

Pro Paschese A-Virtus Langhe 0-9 forfait sul campo

Classifica finale: Virtus Langhe 6; Pro Paschese A 4; Benese 2; Ceva 0.

Girone 4 - Terza e ultima di ritorno

Pieve di Teco-Pompeiana 9-3

Subalcuneo-Pro Spigno 9-0 forfait sul campo

Classifica finale: Subalcuneo 6; Pieve di Teco 3; Pro Spigno 2; Pompeiana 1.

Andata semifinali

Giovedì 11 settembre ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo

Giovedì 11 settembre ore 21

a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Virtus Langhe

Ritorno semifinali

Sabato 20 settembre ore 20.30

a Caraglio: Subalcuneo-Monastero Dronero

Giovedì 18 settembre ore 20.30

a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B

FEMMINILE

Andata semifinali

San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0

Amici del Castello-Canalese 9-3

Ritorno semifinali

Gymnasium Albese-San Leonardo 0-9

Canalese-Amici del Castello 6-9

Finale

San Leonardo-Amici del Castello

UNDER 21

Andata semifinali

Venerdì 12 settembre ore 20

a Caraglio: Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze

Peveragno A-Speb 2-9

Ritorno semifinali

Giovedì 18 settembre ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo

Martedì 16 settembre ore 20

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Peveragno A

ALLIEVI

Girone 1 -

Classifica: Pro Paschese A 3; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.

Bormidese B un punto penalizzazione

Girone 2 -

Classifica: Merlese 4; Ceva 1; Amici del Castello 0.

Girone 3 -

Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

Girone 4 - Posticipo prima di ritorno

Bubbio-San Biagio 8-0

Classifica: Bubbio 5; Albese 4; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

ESORDIENTI

Girone 1 -

Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.

Girone 2 - Prima di ritorno

Albese-Pro Paschese A 4-7

Martedì 9 settembre ore 19

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-San Leonardo

Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Alta Langa 2; Albese 0.

Girone 3 -

Classifica: Speb 5; Pro Paschese B 3; Don Dagnino 2; Neivese A -1.

Girone 4 -

Classifica: Ricca 5; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.

PULCINI

Andata quarti di finale

San Leonardo A-Albese A 7-1

Pro Paschese-San Leonardo B 4-7

Merlese A-Valle Bormida 7-0

Ricca-Albese B 7-0

Ritorno quarti di finale

Venerdì 12 settembre ore 19

ad Alba: Albese A-San Leonardo

Martedì 9 settembre ore 18.30

a Imperia: San Leonardo B-Pro Paschese

Venerdì 12 settembre ore 19

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Merlese A

Sabato 13 settembre ore 19

ad Alba: Albese B-Ricca

PROMOZIONALI

Quarti di finale in gara unica

Ricca A-Ricca B 7-3

Gottasecca-Cortemilia A 7-2

Pro Paschese A-Merlese 7-1

Don Dagnino-Pieve di Teco 7-0

Semifinali

Ricca A-Gottasecca

Don Dagnino-Pro Paschese A