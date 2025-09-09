Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A BANCA D'ALBA
Play off - Prima di ritorno
Terre del Barolo Albese-Alta Langa 9-7
Marchisio Nocciole Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-2
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 29; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
Play out - Prima di ritorno
Nibo Galvanotecnica Monticellese-Imperiese 9-8
Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 4-9
Classifica: Imperiese 19; Nibo Galvanotecnica Monticellese 17; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 16; Roero Isolamenti Canalese 11.
Girone salvezza - Prima di ritorno
Speb-Araldica Castagnole Lanze 9-3
Pieve di Teco-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 5-9
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.
SERIE B
Play off - Prima di ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Officine Pesce Bubbio 9-5
Benese-Gottasecca 9-3
Classifica: Gottasecca 24; Benese 23; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 19.
Play out - Prima di ritorno
Amici del Castello-Castiati Neivese 3-9
Castiglia Costruzioni Bormidese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 7-9
Classifica: Castiati Neivese 21; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Amici del Castello 16; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Girone salvezza - Prima di ritorno
Alusic Merlese-Valle Bormida 5-9
Virtus Langhe-Abrigo Olio Desiderio Ricca 9-1
Classifica: Valle Bormida 17; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.
SERIE C1
Andata quarti di finale
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-2
Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze 9-8
Imperiese-Centro Incontri Gallese 3-9
Prodeo-Virtus Langhe 9-1
Ritorno quarti di finale
Gottasecca-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 1-9
Castiati Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese 1-9
Centro Incontri Gallese-Imperiese 9-7
Virtus Langhe-Prodeo 9-6
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, Roero Isolamenti Canalese e Centro Incontri Gallese in semifinale. Prodeo e Virtus Langhe allo spareggio.
Spareggio quarto di finale
Mercoledì 10 settembre ore 21
a Chiusavecchia: Prodeo-Virtus Langhe
SERIE C2
Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
San Biagio-Monastero Dronero 9-2
Riposa: Bormidese
Classifica finale: Monastero Dronero 3; San Biagio 2; Bormidese 1.
Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Monticellese-Pro Paschese B 9-7
Neivese-Peveragno 3-9
Classifica finale: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 3; Neivese 1.
Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Ceva-Benese 3-9
Pro Paschese A-Virtus Langhe 0-9 forfait sul campo
Classifica finale: Virtus Langhe 6; Pro Paschese A 4; Benese 2; Ceva 0.
Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Pieve di Teco-Pompeiana 9-3
Subalcuneo-Pro Spigno 9-0 forfait sul campo
Classifica finale: Subalcuneo 6; Pieve di Teco 3; Pro Spigno 2; Pompeiana 1.
Andata semifinali
Giovedì 11 settembre ore 20.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Subalcuneo
Giovedì 11 settembre ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese B-Virtus Langhe
Ritorno semifinali
Sabato 20 settembre ore 20.30
a Caraglio: Subalcuneo-Monastero Dronero
Giovedì 18 settembre ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B
FEMMINILE
Andata semifinali
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0
Amici del Castello-Canalese 9-3
Ritorno semifinali
Gymnasium Albese-San Leonardo 0-9
Canalese-Amici del Castello 6-9
Finale
San Leonardo-Amici del Castello
UNDER 21
Andata semifinali
Venerdì 12 settembre ore 20
a Caraglio: Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze
Peveragno A-Speb 2-9
Ritorno semifinali
Giovedì 18 settembre ore 20
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo
Martedì 16 settembre ore 20
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Peveragno A
ALLIEVI
Girone 1 -
Classifica: Pro Paschese A 3; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.
Bormidese B un punto penalizzazione
Girone 2 -
Classifica: Merlese 4; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3 -
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4 - Posticipo prima di ritorno
Bubbio-San Biagio 8-0
Classifica: Bubbio 5; Albese 4; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
ESORDIENTI
Girone 1 -
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.
Girone 2 - Prima di ritorno
Albese-Pro Paschese A 4-7
Martedì 9 settembre ore 19
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-San Leonardo
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 3; Alta Langa 2; Albese 0.
Girone 3 -
Classifica: Speb 5; Pro Paschese B 3; Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Girone 4 -
Classifica: Ricca 5; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.
PULCINI
Andata quarti di finale
San Leonardo A-Albese A 7-1
Pro Paschese-San Leonardo B 4-7
Merlese A-Valle Bormida 7-0
Ricca-Albese B 7-0
Ritorno quarti di finale
Venerdì 12 settembre ore 19
ad Alba: Albese A-San Leonardo
Martedì 9 settembre ore 18.30
a Imperia: San Leonardo B-Pro Paschese
Venerdì 12 settembre ore 19
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Merlese A
Sabato 13 settembre ore 19
ad Alba: Albese B-Ricca
PROMOZIONALI
Quarti di finale in gara unica
Ricca A-Ricca B 7-3
Gottasecca-Cortemilia A 7-2
Pro Paschese A-Merlese 7-1
Don Dagnino-Pieve di Teco 7-0
Semifinali
Ricca A-Gottasecca
Don Dagnino-Pro Paschese A