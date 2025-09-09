Reale Mutua Torino: ultimi due impegni preseason in arrivo

La preseason della Reale Mutua Basket Torino continua a sorridere ai colori gialloblù. Pur dovendo dare il giusto peso ai risultati in questa fase, le prime uscite hanno fornito buone indicazioni a coach Paolo Moretti e al suo staff tecnico, con prestazioni incoraggianti culminate nelle ultime vittorie contro Urania Milano e Vigevano.

Proprio dopo l’ultimo impegno con Vigevano, il coach ha sottolineato aspetti positivi e aree su cui lavorare: «Dopo un primo tempo in cui abbiamo fatto fatica, nella seconda metà di gara siamo riusciti a trovare le giuste misure per contenerli, con una buona difesa mostrata soprattutto nell’ultimo quarto. Non è stata una buona prova offensivamente, soprattutto sulle percentuali, nonostante una costruzione dei tiri tutto sommato positiva. Nel complesso sono soddisfatto della reazione che abbiamo avuto dopo essere stati sotto nel punteggio. Abbiamo avuto voglia emotiva di superare gli avversari, continueremo a lavorare sugli aspetti nei quali ci sono margini di miglioramento».

Ora, a poco meno di 15 giorni dalla prima di campionato, ecco la fase finale della preparazione con ancora due confronti prestagionali: domani, mercoledì 10 settembre, il test con i paricategoria del Gruppo Mascio Bergamo, poi l'ultimissimo scrimmage con la Fulgor Omegna di Serie B Nazionale.

In casa gialloblù è tornato ad allenarsi capitan Matteo Schina, rimasto a riposo precauzionale nell’ultima amichevole per smaltire la lieve distorsione alla caviglia rimediata contro l’Urania Milano. Saranno invece ancora indisponibili Kesmor Osatwna, fermo per la distorsione al ginocchio patita nell’allenamento congiunto con Borgomanero, e Matteo Ghirlanda, che prosegue la riabilitazione al ginocchio destro dopo l’intervento al legamento crociato anteriore.

Il confronto di domani con Bergamo rappresenterà un test di particolare interesse, vista la caratura degli avversari. Come Urania Milano, anche il Gruppo Mascio è atteso tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West e può contare su giocatori di grande esperienza, con trascorsi in Serie A come D’Angelo Harrison, Dustin Hogue, Mattia Udom e Stefano Bossi.

Appuntamento per lo scrimmage domani, mercoledì 10 settembre alle ore 18.00, con ingresso gratuito al palazzetto del Parco Ruffini, previa registrazione necessaria al seguente modulo entro le ore 12.00 del giorno dello scrimmage.

L'ultimo test con la Fulgor Omegna è invece programmato per sabato 13 settembre alle ore 18.00 al PalaBurgo di San Mauro Torinese, a porte aperte.

Seguirà un’ultima settimana utile per apportare gli ultimi accorgimenti tattici in palestra prima dell’esordio ufficiale in campionato, fissato per domenica 21 settembre alle 18.00 in casa al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) contro la UEB Gesteco Cividale.