Nasce Volley Lab: sport, formazione e crescita per le nuove generazioni

Nasce VOLLEY LAB , il nuovo progetto sportivo e formativo frutto della collaborazione tra Pianezza Volley e CUS Torino , punto di riferimento per lo sport universitario a Torino e nell’area metropolitana. Volley Lab è molto più di una realtà sportiva: è un laboratorio di crescita personale e collettiva, pensato per bambine, ragazze e giovani atlete della cintura ovest di Torino (Collegno, Pianezza, Alpignano, Druento, San Gillio).

Perché VOLLEY LAB

Oltre 400 atleti tesserati , con un forte coinvolgimento delle famiglie

Un team tecnico qualificato e motivato

Squadre senior in Serie D, Serie C e Serie B1 (con due recenti promozioni)

(con due recenti promozioni) Un settore giovanile in espansione, con risultati di rilievo nella stagione appena conclusa

Il supporto del CUS Torino, con la sua ampia rete universitaria

Una presenza solida sul territorio e una rete sociale in continua crescita

Un’idea forte e condivisa

Volley Lab si propone come spazio di crescita, sperimentazione e sogni, in stretta collaborazione con le scuole del territorio.

Dai primi passi nel Minivolley fino alle squadre agonistiche Under 13-18, ogni atleta troverà un percorso formativo su misura.

Non solo sport

Volley Lab sarà anche un luogo di educazione, formazione e sensibilizzazione su temi fondamentali:

Valori, Fair Play e rispetto delle regole

Lotta alla violenza di genere

Incontri con esperti su alimentazione e benessere psico-fisico

«Con Volley Lab vogliamo costruire un progetto che unisca sport e formazione – Riccardo D’Elicio, Presidente CUS Torino –. La collaborazione tra Pianezza e CUS ci permette di offrire alle nostre giovani atlete un percorso di crescita completo, che va oltre il campo da gioco. Crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento educativo, capace di insegnare valori, responsabilità e rispetto. Questo progetto nasce per dare alle ragazze del nostro territorio non solo un’opportunità sportiva, ma anche una possibilità di crescita personale e sociale».

Perché allenare il corpo è importante. Ma formare persone lo è ancora di più!