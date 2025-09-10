Reale Mutua Basket Torino: positivo anche il penultimo test con Bergamo

Il settimo e penultimo episodio della preseason gialloblù continua a fornire segnali incoraggianti in vista della prima di campionato in programma il 21 settembre contro Cividale. La Reale Mutua Basket Torino offre ancora una volta una prova positiva nel complesso con i pari grado del Gruppo Mascio Bergamo.
In uno scrimmage con parziali azzerati alla fine di ogni quarto, la squadra di coach Moretti ha confermato diversi segnali delle prime uscite prestagionali, a partire dall’enorme potenziale offensivo di Robert Allen, autore di un trentello che mette il punto esclamativo sulla sua ottima preseason, ma anche la creatività in regia di capitan Schina e Federico Massone, capaci di mettere in ritmo i tiratori (11 punti a testa per Severini e Teague).
Torino si è così aggiudicata tre quarti su quattro contro una diretta avversaria del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West al via tra meno di 15 giorni. Questi i parziali: 27-19, 21-19, 17-20, 29-18. Nella squadra di coach Zanchi emerge il talento offensivo di D’Angelo Harrison, autore di 26 punti alla sirena finale.
Coach Moretti al termine dello scrimmage: «Una prova tutto sommato positiva, nonostante un calo di fisicità nel terzo quarto che però ci può stare. A parte questo appannamento, abbiamo giocato una partita intensa contro una squadra che ha importante taglia fisica. Allen ha giocato una partita eccellente al tiro all’interno di un assetto con due e tre lunghi. Abbiamo ancora una partita per chiudere la nostra preseason, devo dire che il nostro precampionato è positivo.»
Reale Mutua Basket Torino - Gruppo Mascio Bergamo
Parziali (27-19, 21-19, 17-20, 29-18)
Torino: Schina 9, Bruttini 7, Allen 30, Stazzonelli 6, Paniagua ne, Massone 7, Severini 11, Teague 11, Zucca 7, Tortù 6. Allenatore: Moretti.
Bergamo: Bossi 8, Bosso, Harrison 26, Piccirilli 1, Loro 8, Bogliardi 6, Nobili 6, Udom 11, Dickert, Hogue 8, Toure 2, Guiducci. Allenatore: Zanchi.