L’Autosped continua a crescere: buona prova contro Brescia

Buone indicazioni per l’Autosped BCC Derthona anche dal secondo test precampionato contro Brescia. Il BCC, che recupera Fontaine ma ha Arado e Leonardi a riposo precauzionale, trova il contributo di tutte le giocatrici impiegate ed energia e applicazione sia in attacco che in difesa. Il prossimo appuntamento della preseason – sempre a porte aperte ed ingresso libero - sarà nuovamente alla Cittadella dello Sport, sabato 13 settembre alle ore 16 contro il Geas Sesto San Giovanni.