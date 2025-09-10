L’Autosped continua a crescere: buona prova contro Brescia

Buone indicazioni per l’Autosped BCC Derthona anche dal secondo test precampionato contro Brescia. Il BCC, che recupera Fontaine ma ha Arado e Leonardi a riposo precauzionale, trova il contributo di tutte le giocatrici impiegate ed energia e applicazione sia in attacco che in difesa. Il prossimo appuntamento della preseason – sempre a porte aperte ed ingresso libero - sarà nuovamente alla Cittadella dello Sport, sabato 13 settembre alle ore 16 contro il Geas Sesto San Giovanni.
Nei primi minuti di gara Brescia trova energia dai rimbalzi offensivi e dai canestri in contropiede, raggiungendo la doppia cifra di margine. Nella seconda metà del periodo iniziale, l’Autosped cresce di intensità su entrambe le metà campo e chiude avanti 20-18 al 10’. Nel secondo quarto, il BCC accelera, trovando buone collaborazioni offensive, e allunga il proprio margine sino al 36-29 dell’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, la squadra allenata da Cutugno continua a produrre buone giocate in attacco e mostra applicazione difensiva di squadra, allungando fino al +16 (49-33). Dopo la reazione avversaria, che porta Brescia a tre possessi di distacco, l’Autosped riallunga sino al +10 (54-44) del 30’. Nell’ultimo periodo, il BCC mantiene il controllo dell’incontro, dilata il proprio gap e si impone 73-60.
Autosped BCC Derthona-Brixia Basket 73-60
Parziali (20-18, 36-29, 54-44)
BCC Derthona: Dotto 6, Cocuzza, Kunaiyi 13, Fontaine 5, Conte 10, Schiopu, Toffolo 6, Lokoka 3, Suarez 3, Pysmennyk, Melchiori 11, Penna 16. All. Cutugno
Brixia: Togliani 7, Velichova 2, Aghilarre, Delboni 5, Crippa, Scalvini, Frustaci 10, Richard 22, Bongiorno 7, Winkowska 7. All. Zanardi S.