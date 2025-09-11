La Bertram perde il Memorial Bottacin, l’Olimpia Milano si impone a Vigevano

La Bertram Derthona Tortona perde la quarta edizione del Memorial Gianluca Bottacin al PalaElachem di Vigevano. Nella riproposizione della stessa sfida che ci fu sul parquet lombardo due stagioni fa, l’EA7 Emporio Armani Milano fa sua la sfida per 81-70.

Derthona sempre senza Strautins e Olejniczak nella seconda amichevole precampionato della stagione, ma primi minuti in carriera in canotta bianconera per Andrea Pecchia, assente nello scrimmage d’esordio contro Varese sabato scorso, e Joonas Riismaa, freschissimo arrivo dal mercato.

Inizio gara con strappo immediato di Milano (2-16 dopo sei minuti), rintuzzato ancor prima della fine del primo quarto grazie al contributo in ingresso dalla panchina di Prentiss Hubb, ispiratore di un 11-0 di controbreak (16-13 al 9’) e del sorpasso con allungo in avvio di secondo periodo con l’assist per la schiacciata di Smith e la tripla del massimo vantaggio tortonese, 18-22 all’11’.

Archiviato il primo tempo sul +4 milanese (38-42), tre triple consecutive di Brown (2) e Shields neutralizzano la sfuriata di Vital in apertura di ripresa per consentire a Milano di tenere il vantaggio anche all’alba dell’ultimo quarto, 55-60 al 30’.

L’allungo definitivo l’Olimpia lo piazza poco dopo con il 57-73 che la Bertram non riesce più a ricucire in maniera efficace nei sei minuti restanti di gara.

EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona 81-70

Parziali (18-17, 42-38, 55-60)

EA7 Emporio Armani: Cancar 5, Mannion 6, Brown 13, Ellis 2, Booker 2, Bolmaro 8, Brooks 2, LeDay 12, Flaccadori 2, Diop ne, Shields 15, Nebo 11, Dunston 3. All. Messina.

Bertram: Vital 16, Hubb 9, Gorham 13, Manjon 10, Pecchia, Smith 6, Alipiev, Tandia, Baldasso 6, Biligha 10, Josovic n.e., Riismaa. All. Fioretti.

Arbitri: Gonella di Genova, Valzani di Milano, Rezzoagli di Genova.