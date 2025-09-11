Asti Padel Teams: quattordicesima giornata di Campionato CSI 2025 

Se questo incontro decreterà la squadra del girone Bronze che approderà ai quarti di finale, è tutto definito invece per gli altri due raggruppamenti: martedì 9 I Puntazos battono 2-1 Addominal (6-2/1-6/6-3) e si portano al primo posto del Silver, costringendo gli avversari alla seconda piazza ma non cambiando in sostanza l’accoppiamento ai quarti di finale, che vedrà nuovamente le due squadre incontrarsi mercoledì 17 settembre alle ore 21:30 sul campo 4 del circolo Asti Padel.

Vittoria a tavolino per Treni Golf Asti Padel a causa dell’assenza di Arena Padel Team: le due squadre si qualificano ai playoff rispettivamente come terza e quarta classificata del Silver e affronteranno la terza e la seconda del Gold, stabilite nella gara di mercoledì 10 settembre.

Sul campo 3 dell’Asti Padel si sono infatti sfidate Those Six e A-Team in un match molto equilibrato che ha visto nel primo set la vittoria di A-Team per 6-3, nel secondo Those Six pareggia con il 6-4 e nel terzo, per confermare l’equilibrio, la gara si decide al tie-break con la vittoria finale di Those Six che si porta quindi al secondo posto del Gold e affronterà martedì 16 Arena Padel Team, mentre A-Team, da terza, giocherà mercoledì 17 contro Treni Golf Asti Padel.

Questa settimana hanno riposato F.T.P. Soc. Coop., già sicura del primo posto nel Gold, e 100k ma entrambe le compagini dovranno attendere il recupero di lunedì prossimo per scoprire il proprio futuro: l’eventuale vittoria dei casalesi di Benfatto regalerebbe ai 100k l’accesso ai quarti proprio contro F.T.P. nella gara di martedì 16, mentre la vittoria di Net King Padel significherebbe primo posto nel Bronze e accesso ai quarti al posto di 100k che invece andrà a disputare direttamente la finale per il nono posto di domenica 28 settembre, quando si svolgeranno tutte le finali.

Tutte le squadre dei quarti di finali, anche quelle perdenti, continueranno ad incrociarsi nelle semifinali di martedì 23 e mercoledì 24, per poi ritrovarsi tutti appunto nella giornata finale del 28, giorno in cui sarà decretata la squadra campione provinciale del CSI 2025 e si scoprirà chi avrà accesso alle finali nazionali di Terni in programma dal 17 al 18 ottobre.

Risultati e classifiche