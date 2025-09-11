Dodecarun, si riparte sabato 13 sulla nuova pista di Rivarolo

Una nuova pista, una nuova distanza, una nuova sfida. Il circuito Dodecarun riprende dopo la pausa estiva con la sua undicesima tappa: un velocissimo 3000 metri sull’impianto di Rivarolo . «Siamo felici di inaugurare la pista con una prova valida per Dodecarun – dice l’ex maratoneta azzurro Walter Durbano , presidente onorario della Durbano Gas Energy, la società organizzatrice – Dodecarun è la novità di cui l’atletica piemontese aveva bisogno. E se all’inizio - soprattutto da parte degli organizzatori - c’era un po’ di scetticismo, ora tutti gli esami sono stati superati e non mancano le richieste per entrare nel circuito per l’edizione 2026».

Dodecarun proseguirà con una novità nel calendario. Annullato il “5000 storico” di Casale Monferrato, originariamente in programma per sabato 20 settembre, la dodicesima tappa si svolgerà domenica 21 a Cameri (Novara), con la seconda edizione di Corri in Aeroporto organizzata dall’Atletica Trecate: 10,1 km all’interno dell’aeroporto militare. Iscrizioni aperte sul sito irunning fino alle ore 20 di giovedì 18 settembre.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara.

Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo dieci prove

UOMINI. 1. Francesco Carrera (Casone Noceto) 612 punti; 2. A. Cafasso (Alpi Apuane) 608; 3. Sovera (Atletica Saluzzo) 510; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 394; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 236; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 252; 7. Perardi (Sport Project VCO) 250; 8. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230; 10. Davide Cane (Frecce Bianche) 206; 11. Ferrato (Atletica Saluzzo) 190; 12. Hafid (Atletica Alessandria) 186; 13. Celestre (Atletica Alessandria) 172; 14. Scabbio (Atletica Novese) 162; 15. Mazzucco (Atletica Santhià) e Pepe (Bairese) 160; 17. Agoglia (Brancaleone Asti) 155; 18. Steri (Atletica Santhià) 144; 19. Vaccari (Arcobaleno Savona) 140; 20. Daniele Cane (Frecce Bianche) 136. SM35 : 1. Carrera 612; 2. Sovera 542; 3. Davide Cane 218. SM40 : 1. Arnaudo 462; 2. Santimone (Borgaretto ’75) 168; 3. Steri 146. SM45 : 1. Chiocchi (Borgaretto ’75) 118. SM50 : 1. Zanotti 410; SM55 : 1. Cazzato (Run of Made) 120; SM55: SM60 : 1. Chiabrera (Brancaleone Asti) 226; SM65 : 1. Zucca (Acqui Runners) 234; SM70 : 1. Torti (Verdenero) 110; SM75+ : 1. Sasso (Verdenero) 80.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) 807 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 462; 3. Primo (Borgaretto ’75) 452; 4. Rabbia (Brancaleone Asti) 233; 5. Borello (Atletica Canavesana) 262; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 255; 7. Ierardi (Atletica Levante) 190; 8. Laino (Brancaleone Asti) 186; 9. Menditto (Atletica Alessandria) 176; 10. Giusto (Atletica Pinerolo) 166; 11. Cavalieri (Sisport) 162; 12. Vanni (Sport Project VCO), Tagliente (Battaglio Cus Torino), Zampaglione (Battaglio Cus Torino) e Mazzolini (Atletica Verbania) 150; 16. L’Epee (Rata Chiusani) 140; 17. Negro (Futuratletica Piemonte) e Cerutti (Sport Project VCO) 130; 19. Porello (Battaglio Cus Torino) 120; 20. Comba (Battaglio Cus Torino) e Tomasova (Atletica Santhià) 110. SF35 : 1. Cerutti (Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) 70; 3. Barailler (Pont-Saint.Martin), Di Iorio (Runcard), Repetto (Atletica Novese), Sorici (Grifoni) e Stefani (Brancaleone Asti) 60. SF40 : 1. L’Epee (Roata Chiusani) 140; SF45 : 1. Laino (Brancaleone Asti) 198; SF50 : 1. Ferro 464; SF55 : 1. Primo 462; SF60 : 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178; SF65 : Sulis (Brancaleone Asti) 140; SF70 : 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; SF75+ : 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120.

Classifiche complete su dodecarun e irunning