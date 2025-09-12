Canottieri Casale Monferrato: Terza Regata Regionale Sprint e “Regata Genitori Figli 2025”

La manifestazione, che si svolgerà al termine della Regata sprint del 14 settembre, vuol contribuire a promuove una visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa che, anche attraverso il contatto con la natura, offre la soluzione ideale per seguire uno stile di vita sano e corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo, con l’obiettivo di aumentare il benessere, la condizione fisica e la qualità di vita in modo piacevole stimolando i rapporti interpersonali, di collaborazione ed integrazione.

Genitori e figli rappresenta un fulgido esempio in cui degli adulti che praticano in modo amatoriale favoriscono e stimolano il percorso di giovani che sono o saranno possibili atleti oggi o in futuro e anche, reciprocamente, occasione nella quale giovani atleti avvicinano gli adulti ad una attività motoria utile per migliorare la propria salute. Le magliette per gli atleti della Genitori e Figli vengono offerte dalla Associazione nuovaMOLE.

Programmi Regata Sprint e manifestazione remiera Genitori e Figli