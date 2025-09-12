Pallapugno: chiusi i play-off e play-out della Serie A Banca d'Alba

SERIE A Banca d’Alba Play off - Terza e ultima di ritorno
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 9-4
Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9
Classifica finale: Marchisio Nocciole Cortemilia 31; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 17.
Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese in semifinale
Alta Langa e Acqua San Bernardo Subalcuneo agli spareggi di qualificazione per le semifinali
SERIE A Banca d’Alba Play out - Terza e ultima di ritorno
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese 9-6
Nibo Galvanotecnica Monticellese-Roero Isolamenti Canalese 9-4
Classifica finale: Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Roero Isolamenti Canalese 11.
Imperiese prima e Nibo Galvanotecnica Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti
Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese agli spareggi di qualificazione per le semifinali
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Sabato 13 settembre ore 21
a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole Lanze
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Pieve di Teco
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.
Pieve di Teco e Speb retrocesse in Serie B
SERIE A Banca d’Alba - Spareggi di qualificazione per le semifinali
Lunedì 15 settembre ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese
Martedì 16 settembre ore 20.30
a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Imperiese