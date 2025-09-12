Pallapugno: chiusi i play-off e play-out della Serie A Banca d'Alba

SERIE A Banca d’Alba Play off - Terza e ultima di ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 9-4

Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9

Classifica finale: Marchisio Nocciole Cortemilia 31; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 17.

Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese in semifinale

Alta Langa e Acqua San Bernardo Subalcuneo agli spareggi di qualificazione per le semifinali



SERIE A Banca d’Alba Play out - Terza e ultima di ritorno

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese 9-6

Nibo Galvanotecnica Monticellese-Roero Isolamenti Canalese 9-4

Classifica finale: Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Roero Isolamenti Canalese 11.

Imperiese prima e Nibo Galvanotecnica Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti

Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese agli spareggi di qualificazione per le semifinali



SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Sabato 13 settembre ore 21

a San Biagio Mondovì: Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole Lanze

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Pieve di Teco

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 14; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 12; Pieve di Teco e Speb 7.

Pieve di Teco e Speb retrocesse in Serie B



SERIE A Banca d’Alba - Spareggi di qualificazione per le semifinali

Lunedì 15 settembre ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese

Martedì 16 settembre ore 20.30

a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Imperiese