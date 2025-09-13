Autosped BCC Derthona continua a crescere: dal test con Geas buone indicazioni corali

Continua il percorso di crescita e di avvicinamento al campionato per l’Autosped BCC Derthona, che conferma le buone indicazioni dei primi due test anche nella sfida contro Geas, che arriva a Tortona senza Roumy, Osazuwa e Scott. La squadra allenata da Cutugno, senza Arado a riposo precauzionale e senza Melchiori dal secondo quarto per un colpo involontario al volto rimediato in una azione di gioco, mette in campo attenzione, intensità e collaborazioni in attacco e in difesa per l’intero arco della gara. Il prossimo impegno di preseason sarà mercoledì 17 settembre alle ore 18 al PalaRomare, contro le campionesse d’Italia del Famila Schio.
Primo quarto di gara contraddistinto dalla presenza difensiva del BCC, che limita l’attacco di Geas: in fase offensiva l’Autosped trova buone soluzioni al tiro e chiude avanti 14-8 al 10’. Nella seconda frazione le ospiti, grazie alla fluidità offensiva, prima riducono il gap e poi operano il sorpasso, allungando fino a due possessi di margine. La squadra allenata da Cutugno ricuce il divario in chiusura: all’intervallo il parziale è 32-34.
Al rientro dagli spogliatoi, il BCC alza le marce della propria difesa, esegue con precisione ed è presente a rimbalzo d’attacco: questi tre aspetti alimentano il break che vale il vantaggio in doppia cifra (59-47) al 30’. Nell’ultimo quarto coach Cutugno fa ampio uso delle rotazioni, ottenendo buone risposte da tutte le giocatrici impiegate: alla sirena l’Autosped conquista il successo per 74-65.
Autosped BCC Derthona-Geas Sesto San Giovanni 74-65
Parziali (14-8, 32-34, 59-47)
BCC Derthona: Dotto 9, Cocuzza 2, Kunaiyi 15, Fontaine 4, Conte 3, Toffolo 7, Lokoka, Leonardi 6, Suarez 8, Pysmennyk 5, Melchiori, Penna 13. All. Cutugno
Geas: Moore 38, Conti 4, Kacerik 6, Trezzi, Trucco 6, Tibaldi, Ostoni, Attura 7, Cancelli, Cornelie 4, Appettiti. All. Zanotti