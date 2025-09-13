Autosped BCC Derthona continua a crescere: dal test con Geas buone indicazioni corali

Continua il percorso di crescita e di avvicinamento al campionato per l’Autosped BCC Derthona, che conferma le buone indicazioni dei primi due test anche nella sfida contro Geas, che arriva a Tortona senza Roumy, Osazuwa e Scott. La squadra allenata da Cutugno, senza Arado a riposo precauzionale e senza Melchiori dal secondo quarto per un colpo involontario al volto rimediato in una azione di gioco, mette in campo attenzione, intensità e collaborazioni in attacco e in difesa per l’intero arco della gara. Il prossimo impegno di preseason sarà mercoledì 17 settembre alle ore 18 al PalaRomare, contro le campionesse d’Italia del Famila Schio.