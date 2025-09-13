Reale Mutua Basket Torino: la preseason si chiude con uno stop in amichevole con Omegna

Un test che ha visto i gialloblù più affaticati e con meno lucidità rispetto alle precedenti uscite di precampionato, di fronte a una squadra che ha mostrato una buona organizzazione e un buon livello di fisicità nonostante la categoria di differenza. Dopo una preseason tutto sommato positiva, Torino ora non deve lasciare che lo stop all’ultima amichevole influisca negativamente sul morale, con l’obiettivo di ricaricare le batterie e prepararsi al meglio nella settimana di allenamenti che precede l’esordio in campionato con Cividale (domenica 21 settembre alle 18 al Pala Gianni Asti).

Un buon inizio di Omegna costringe la Reale Mutua a inseguire ma solo per pochi minuti: la difesa gialloblù prende progressivamente le misure e dall’altra parte un ottimo avvio al tiro di Severini e Schina consente a Torino di reagire e mettere la testa avanti. Allen mostra il suo arsenale offensivo nel pitturato e alla fine del primo quarto è 27-22 per Torino.

In avvio di secondo quarto c’è spazio per Marco Cusin, il lungo veterano che ha partecipato alla preparazione dei gialloblù dal ritiro in montagna a Bielmonte. Gli ospiti si rifanno sotto sfruttando la mano calda di Misters (24 punti solo nel primo tempo). Un momento di difficoltà per i gialloblù vede la Fulgor nuovamente in vantaggio: la squadra di coach Eliantonio è fisica ed organizzata in attacco, mettendo a dura prova la difesa della Reale Mutua. Alla pausa lunga Torino insegue per 45-50.

Alla ripresa la Fulgor continua a dare filo da torcere alla Reale Mutua, trovando con continuità il canestro e giocando con una marcia in più rispetto agli uomini di coach Moretti. Omegna si trova così nella posizione di poter tentare una fuga. Torino è in difficoltà non solo a contenere gli ospiti ma anche a trovare la via del canestro, con percentuali al tiro insufficienti e qualche palla persa di troppo. Alla fine del terzo quarto è massimo vantaggio Omegna sul 59-77.

Torino prova ad alzare l’intensità in difesa, alternando uomo e diverse tipologie di zona per tentare di togliere qualche punto di riferimento all’attacco ospite, ma i gialloblù fanno fatica a sbloccarsi nell’altra metà campo. I diversi errori in costruzione e al tiro influiscono negativamente anche sul morale, con Torino - senza l’utilizzo dei due americani nell’ultimo quarto - che ormai non ha più lucidità per provare a ricucire lo strappo. L’amichevole si chiude così con la vittoria di Omegna per 73-91.

Coach Moretti al termine dell’amichevole: «Chiudiamo la preseason con otto partite che ci hanno fornito tante informazioni. Questa ultima amichevole è stata affrontata con un approccio e con un’intensità non sufficienti per contrastare i nostri avversari che ci hanno messo in difficoltà soprattutto nei due quarti centrali. Abbiamo sofferto sia in attacco che in difesa, abbiamo allargato le rotazioni per cercare di cambiare l’inerzia, senza riuscirci. Sicuramente l’indicazione principale da questa amichevole è la necessità di approcciare ogni singola partita nel modo giusto.»

Reale Mutua Torino - Paffoni Fulgor Omegna 73-91

Parziali (27-22, 18-28, 14-27, 14-14)

Torino: Eruke, Schina 16, Bruttini 3, Allen 14, Stazzonelli 7, Cusin, Paniagua ne, Massone 9, Severini 15, Teague 5, Zucca 2, Tortù 2. Allenatore: Moretti.

Omegna: Trapani 3, Gay 11, Angelori, Casoni 2, Misters 32, Voltolini 2, Baldin 21, Di Meco, Balanzoni 17, Chimi Kenfak 3, Sacchettini. Allenatore: Eliantonio.