La volata finale premia Reggio Emilia, battuto un Derthona mai domo

Assente Pecchia oltre Strautins per coach Mario Fioretti, da fuori campo a guardare per la prima volta i suoi nuovi compagni c’è Dominik Olejniczak, il nuovo pivot bianconero sbarcato in giornata in Italia reduce dalla partecipazione ad Eurobasket 2025 con la sua Polonia. Salutati nel pre-gara anche il partente Eigirdas Zukauskas e il ritorno per la prima volta da avversario dopo oltre cinque stagioni dell’ex capitano Luca Severini, è Reggio a partire meglio (11-18) ma le triple di Vital e Baldasso rimettono presto a contatto i padroni di casa (18-20 al 7’), anche se gli emiliani rilanciano in chiusura di primo quarto per chiudere sul +7 con il tap-in sulla sirena di Uglietti, 21-28.

Baldasso continua a centrare con ripetizione la retina da oltre l’arco (4/7 da tre all’intervallo, 5/10 alla fine) e permette sempre ad una tripla, stavolta di Hubb, di raggiungere Reggio Emilia a quota 40 a tre minuti dall’intervallo. Di nuovo sul finale di periodo sono gli ospiti a riallungare chiudendo in doppia cifra di vantaggio il primo tempo, Cheatham, Severini e Uglietti colpiscono per il 42-52 a metà partita.

La UNA Hotels, dopo aver raggiunto il +13 di scarto massimo ad inizio ripresa, si presenta alla partenza dell’ultimo quarto avanti di 9 affidandosi ai punti di Barford innescato dagli assist di Caupain (9 a fine gara), 64-73. Tortona non molla, arriva qualche rubata difensiva e dall’altra parte il solito Vital (5/6 da tre nell’ottimo 17/30 di squadra dall’arco) e un 4-0 personale di Manjon portano al sorpasso sull’85-84 a due minuti e mezzo dal termine. Reggio risponde con la coppia Caupain-Cheatham, autrice di un immediato 0-7 di break che con un minuto rimasto sul cronometro porta il risultato definitivamente dalla parte della squadra di coach Priftis.

Bertram Derthona Tortona – UNA Hotels Reggio Emilia 88-95

Parziali (21-28, 42-52, 64-73)

Tortona: Vital 24, Hubb 8, Gorham 10, Manjon 9, A. Smith 6, Alipiev 3, Bellinaso n.e., Tandia 2, Baldasso 15, Biligha 4, Josovic n.e., Riismaa 7. All. Fioretti.

Reggio Emilia: Barford 19, Woldetensae 8, Mainini n.e., Caupain 13, Williams n.e., J. Smith 2, Uglietti 8, Severini 10, Deme 2, Echenique 12, Vitali 5, Abreu, Cheatham 16. All. Priftis.

Arbitri: Gonella di Genova, Valzani di Milano, Cassina di Desio (MB).