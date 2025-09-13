Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

La volata finale premia Reggio Emilia, battuto un Derthona mai domo

La Bertram Tortona esce sconfitta in amichevole per 88-95 dalla UNA Hotels Reggio Emilia nella prima volta assoluta di una gara giocata davanti al pubblico del nuovo Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona, anche se per un numero ristretto di invitati
3 min
La volata finale premia Reggio Emilia, battuto un Derthona mai domo © Agenzia Ciamillo-Castoria

Assente Pecchia oltre Strautins per coach Mario Fioretti, da fuori campo a guardare per la prima volta i suoi nuovi compagni c’è Dominik Olejniczak, il nuovo pivot bianconero sbarcato in giornata in Italia reduce dalla partecipazione ad Eurobasket 2025 con la sua Polonia. Salutati nel pre-gara anche il partente Eigirdas Zukauskas e il ritorno per la prima volta da avversario dopo oltre cinque stagioni dell’ex capitano Luca Severini, è Reggio a partire meglio (11-18) ma le triple di Vital e Baldasso rimettono presto a contatto i padroni di casa (18-20 al 7’), anche se gli emiliani rilanciano in chiusura di primo quarto per chiudere sul +7 con il tap-in sulla sirena di Uglietti, 21-28. 

Baldasso continua a centrare con ripetizione la retina da oltre l’arco (4/7 da tre all’intervallo, 5/10 alla fine) e permette sempre ad una tripla, stavolta di Hubb, di raggiungere Reggio Emilia a quota 40 a tre minuti dall’intervallo. Di nuovo sul finale di periodo sono gli ospiti a riallungare chiudendo in doppia cifra di vantaggio il primo tempo, Cheatham, Severini e Uglietti colpiscono per il 42-52 a metà partita. 

La UNA Hotels, dopo aver raggiunto il +13 di scarto massimo ad inizio ripresa, si presenta alla partenza dell’ultimo quarto avanti di 9 affidandosi ai punti di Barford innescato dagli assist di Caupain (9 a fine gara), 64-73. Tortona non molla, arriva qualche rubata difensiva e dall’altra parte il solito Vital (5/6 da tre nell’ottimo 17/30 di squadra dall’arco) e un 4-0 personale di Manjon portano al sorpasso sull’85-84 a due minuti e mezzo dal termine. Reggio risponde con la coppia Caupain-Cheatham, autrice di un immediato 0-7 di break che con un minuto rimasto sul cronometro porta il risultato definitivamente dalla parte della squadra di coach Priftis. 

Bertram Derthona Tortona – UNA Hotels Reggio Emilia   88-95
Parziali (21-28, 42-52, 64-73)

Tortona: Vital 24, Hubb 8, Gorham 10, Manjon 9, A. Smith 6, Alipiev 3, Bellinaso n.e., Tandia 2, Baldasso 15, Biligha 4, Josovic n.e., Riismaa 7. All. Fioretti.
Reggio Emilia: Barford 19, Woldetensae 8, Mainini n.e., Caupain 13, Williams n.e., J. Smith 2, Uglietti 8, Severini 10, Deme 2, Echenique 12, Vitali 5, Abreu, Cheatham 16. All. Priftis.

Arbitri: Gonella di Genova, Valzani di Milano, Cassina di Desio (MB).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News