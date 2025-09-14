Cuneo Volley: esordio positivo peri biancoblù nel test match contro Savigliano

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si aggiudica per 3-1 il primo test match della stagione in SuperLega. Nel pomeriggio di oggi al Pala BUS Company di Villafranca Piemonte, i biancoblù hanno affrontato il Monge Gerbaudo Savigliano (Serie A3) di fronte ad un pubblico cospicuo e partecipe. Durante il confronto tutti gli atleti a disposizione di coach Battocchio hanno trovato spazio a rotazione sui 4 set giocati; riposo precauzionale per Zaytsev.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Copelli centro, Sedlacek e Cattaneo schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Serafini schiera: Pistolesi palleggio, Rossato opposto, Ballan e Rainero al centro, Galaverna e Schiro schiacciatori; Prosperi Turri (L).

A fine test queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Dobbiamo ancora crescere in battuta e ricezione; soprattutto per quanto riguarda il servizio, la gestione dei momenti, dei set e delle partite. Abbiamo visto molte buone cose che magari non danno il punto, quindi non sembra, ma la ricostruzione del gioco con palla brutta, come cercare di non sprecare il pallone, come cercare di gestire il nostro lavoro di muro-difesa, e secondo me questo sinceramente ha funzionato bene. Certo, l’indicazione sull’errore in battuta è importante, questo sì».

Sulla mancata discesa in campo di Zaytsev, il tecnico biancoblù si è così espresso: «Semplice precauzione. Lui si è allenato anche ieri, stiamo lavorando tanto e lui era affaticato in una zona del corpo specifica, quindi abbiamo convenuto per fargli fare pesi questa mattina, riscaldamento pre test match come se fosse un defaticamento e dopo per precauzione riposo. Anche perché poi lui da quel punto di vista è “un animale” non esiste andare piano, non esiste non dare tutto e ancora un po’. Spettacolare, un vero esempio».

Prossimo appuntamento dei cuneesi, mercoledì 17 settembre al palazzetto di Imperia alle ore 20.00 per il XXXIII Memorial “Dado Tessitore” nel quale affronteranno l’AS Cannes Volley Ball (Ligue A francese). Prevendita online attiva su Ticket.it

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Monge Gerbaudo Savigliano 3-1

Parziali (25-22, 25-17, 19-25, 25-21)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 2, Feral 15, Copelli 4, Codari 5, Sedlacek 10, Cattaneo 6; Cavaccini (K) (L1); Bonomi 3, Giraudo 4, Sala 10, Colasanti 3, Oberto (L2). N.e. Zaytsev. All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre.

Ricezione positiva: 49%; Attacco: 49%; Muri 7; Ace 9.

Monge Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 18, Ballan 1, Rainero 0, Galaverna 13, Schiro 14, Prosperi Turri (L1); Quaranta 1, Carlevaris 0, Girotto 0, Dutto (K) 2, Rabbia (L2) . N.e. Guiotto, Sacripanti, Marassi. All.: Simone Serafini. II All.: Andrea Berra.

Ricezione positiva: 45%; Attacco: 42%; Muri 2; Ace 6.

Durata set: 24’, 20’, 24’, 22’.

Durata totale: 90’.