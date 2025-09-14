Il fine settimana del tiro con l’arco nazionale ha fatto tappa a Gubbio, in Umbria, per la V edizione della Coppa Italia Master 2025. Competizione riservata agli over 50 nelle tre divisioni di gara (ricurvo, compound e arco nudo), le cui sfide sono caratterizzate da gironi eliminatori all’italiana.
Micaela Gandolfini (Arcieri Cameri) trionfa al termine degli scontri nel compound femminile, dopo che al termine della qualifica aveva ottenuto il secondo posto (compound femminile 50-59 anni).
Terzo posto finale invece per Danilo Chinotti (Arcieri delle Alpi) nel compound maschile 60-64 anni, che nella classifica di classe aveva invece ottenuto il primo posto.
Al termine delle 72 frecce di qualifica, da citare: il secondo posto di classe per Sara Pivaro (Arc. Collegno) nel ricurvo femminile 55-59 anni che chiude poi in quarta posizione al termine delle eliminatorie; il terzo posto compound 50-54 anni di Claudio Slaviero (Arc. Collegno); il secondo posto di Mario Frassati (Arcieri Alpignano) nel compound maschile over65 e il primo posto di Cecilia Campana (Oscar Oleggio Bellinzago) nell’arco nudo femminile 55-59 anni.