La DiaSorin Fenera Chieri ’76 vince il torneo internazionale di sitting volley di Granollers

Bellissima esperienza a Granollers (Barcellona) per la DiaSorin Fenera Chieri ’76, invitata a partecipare alla terza edizione del torneo internazionale di sitting volley nell’ambito della Setmana Catalana del Esport.

Al primo impegno internazionale della sua storia la DiaSorin Fenera Chieri ’76 è scesa in campo con una squadra mista guidata dai co-capitani Sabina Fornetti e Mattia Marchisio, aggiudicandosi il torneo con tre vittorie e una sconfitta proprio contro la squadra di casa. Ma al di là dell’ottimo risultato sportivo, il torneo è stata una bellissima occasione per conoscere e confrontarsi con altre realtà di sitting e soprattutto per instaurare nuove amicizie e, chissà, future collaborazioni.

Grazie agli amici della Federacio Catalana de Voleibol per la splendida accoglienza e ospitalità.