Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A BANCA D'ALBA Play off - Terza e ultima di ritorno Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 9-4 Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9 Classifica finale : Marchisio Nocciole Cortemilia 31; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 17. Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese in semifinale Alta Langa e Acqua San Bernardo Subalcuneo agli spareggi di qualificazione per le semifinali

Play out - Terza e ultima di ritorno

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese 9-6

Nibo Galvanotecnica Monticellese-Roero Isolamenti Canalese 9-4

Classifica finale: Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Roero Isolamenti Canalese 11.

Imperiese prima e Nibo Galvanotecnica Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti

Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese agli spareggi di qualificazione per le semifinali

Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole Lanze 9-3

Speb-Pieve di Teco 8-9

Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 14; Pieve di Teco 9; Speb 7.

Araldica Castagnole Lanze prima e Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio seconda per differenza giochi negli scontri diretti

Pieve di Teco e Speb retrocesse in Serie B

Spareggi di qualificazione alle semifinali

Lunedì 15 settembre ore 21

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese

Martedì 16 settembre ore 20.30

a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Imperiese

SERIE B

Play off - Terza e ultima di ritorno

Gottasecca-Officine Pesce Bubbio 9-4

Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese 9-1

Classifica finale: Gottasecca 26; Benese 23; Bcc Pianfei Pro Paschese 21; Officine Pesce Bubbio 20.

Gottasecca e Benese in semifinale

Bcc Pianfei Pro Paschese e Officine Pesce Bubbio e agli spareggi di qualificazione per le semifinali

Play out - Terza e ultima di ritorno

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 6-9

Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7

Classifica finale: Castiati Neivese 23; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

Amici del Castello seconda e Fbc Sabbiature Augusto Manzo terza per differenza giochi negli scontri diretti

Castiati Neivese e Amici del Castello agli spareggi di qualificazione alle semifinali

Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno

Virtus Langhe-Valle Bormida 3-9

Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese 9-5

Classifica finale: Valle Bormida 19; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 8; Alusic Merlese 1.

Alusic Merlese retrocessa in Serie C1

Spareggi di qualificazione alle semifinali

Martedì 16 settembre ore 20.30

a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese

Mercoledì 17 settembre ore 20.30

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello

SERIE C1

Spareggio quarto di finale

Prodeo-Virtus Langhe 9-7

Andata semifinali

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 11-8

Martedì 16 settembre ore 20.30

a Chiusavecchia: Prodeo-Centro Incontri Gallese

Ritorno semifinali

Venerdì 19 settembre ore 21

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

Sabato 20 settembre ore 18.30

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Prodeo

SERIE C2

Andata semifinali

Monastero Dronero-Subalcuneo 6-11

Pro Paschese B-Virtus Langhe 11-3

Ritorno semifinali

Sabato 20 settembre ore 20.30

a Caraglio: Subalcuneo-Monastero Dronero

Giovedì 18 settembre ore 20.30

a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B

FEMMINILE

Andata finale

Martedì 16 settembre ore 21

a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo

UNDER 21

Andata semifinali

Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-3

Peveragno A-Speb 2-9

Ritorno semifinali

Giovedì 18 settembre ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo

Martedì 16 settembre ore 20

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Peveragno A

ALLIEVI

Girone 1 - Terza e ultima di ritorno

Pro Paschese A-Subalcuneo 8-2

Riposa: Bormidese B

Classifica finale: Pro Paschese A 4; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.

Bormidese B un punto penalizzazione

Girone 2 - Terza e ultima di ritorno

Ceva-Amici del Castello 5-8

Riposa: Merlese

Classifica finale: Merlese 4; Ceva e Amici del Castello 1.

Girone 3 - Terza e ultima di ritorno

Bormidese A-Pro Paschese B 8-6

Riposa: San Leonardo

Classifica finale: San Leonardo 4; Pro Paschese B e Bormidese A 1.

Girone 4 - Terza e ultima di ritorno

Bubbio-Albese 8-5

San Biagio-Virtus Langhe 3-8

Classifica finale: Bubbio 6; Albese 4; Virtus Langhe 2; San Biagio 0.

Semifinali

Pro Paschese A-Bubbio

Merlese-San Leonardo

ESORDIENTI

Girone 1 - Terza e ultima di ritorno

Neivese B-Cortemilia 1-7

Riposa: Subalcuneo

Classifica finale: Subalcuneo e Cortemilia 3; Neivese B 0.

Subalcuneo prima e Cortemilia seconda per differenza giochi negli scontri diretti

Girone 2 - Posticipo prima di ritorno

Alta Langa-San Leonardo 2-7

Terza e ultima di ritorno

Alta Langa-Pro Paschese A 4-7

Albese-San Leonardo 1-7

Classifica finale: San Leonardo 6; Pro Paschese A 4; Alta Langa 2; Albese 0.

Girone 3 - Terza e ultima di ritorno

Don Dagnino-Speb 2-7

Neivese A-Pro Paschese B 4-7

Classifica finale: Speb 6; Pro Paschese B 4; Don Dagnino 2; Neivese A -1.

Neivese A un punto di penalizzazione

Girone 4 - Terza e ultima di ritorno

Merlese-Ricca 3-7

Amici del Castello-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Classifica finale: Ricca 6; Merlese 3; Amici del Castello e Araldica Castagnole Lanze 1.

Araldica Castagnole Lanze un punto di penalizzazione

Semifinali

Subalcuneo-Ricca

San Leonardo-Speb

PULCINI

Andata quarti di finale

San Leonardo A-Albese A 7-1

Pro Paschese-San Leonardo B 4-7

Merlese A-Valle Bormida 7-0

Ricca-Albese B 7-0

Ritorno quarti di finale

Albese A-San Leonardo A 0-7

San Leonardo B-Pro Paschese 7-0

Valle Bormida-Merlese A 0-7

Albese B-Ricca 0-7

Semifinali

San Leonardo A-San Leonardo B

Merlese-Ricca

PROMOZIONALI

Andata semifinali

Ricca A-Gottasecca 7-1

Pro Paschese A-Don Dagnino 7-6

Ritorno semifinali

Venerdì 19 settembre ore 19.30

a Gottasecca: Gottasecca-Ricca A

Sabato 20 settembre ore 18

ad Andora: Don Dagnino-Pro Paschese A

TORNA IL MEETING GIOVANILE

Torna il meeting giovanile di pallapugno: la manifestazione organizzata dalla Fipap andrà in scena domenica 21 settembre. Agonismo in campo, ma anche occasione di festa: ad aprire la rassegna ci sarà la la classica sfilata, prevista a Cuneo con partenza da piazza Torino a largo Audiffredi, presso il Municipio (orario di ritrovo delle squadre alle otto del mattino e inizio sfilata alle 8.30). Poi, dalle 10, tutti a fasciarsi il pugno, una cinquantina di formazioni di tutte le categorie (Promozionali, Pulcini, Esordienti, Allievi e Under 21) divise su più campi: i gironi di qualificazione andranno in scena a Peveragno, Monastero di Dronero, San Pietro del Gallo e San Rocco di Bernezzo. A ospitare la fase finale e le premiazioni, nel pomeriggio dalle 15.30, sarà lo sferisterio di Caraglio.