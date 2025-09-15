Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

SERIE A BANCA D'ALBA
Play off - Terza e ultima di ritorno
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 9-4
Alta Langa-Acqua San Bernardo Subalcuneo 7-9
Classifica finale: Marchisio Nocciole Cortemilia 31; Terre del Barolo Albese 26; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 17.
Marchisio Nocciole Cortemilia e Terre del Barolo Albese in semifinale
Alta Langa e Acqua San Bernardo Subalcuneo agli spareggi di qualificazione per le semifinali
Play out - Terza e ultima di ritorno
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Imperiese 9-6
Nibo Galvanotecnica Monticellese-Roero Isolamenti Canalese 9-4
Classifica finale: Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Roero Isolamenti Canalese 11.
Imperiese prima e Nibo Galvanotecnica Monticellese seconda per differenza giochi negli scontri diretti
Imperiese e Nibo Galvanotecnica Monticellese agli spareggi di qualificazione per le semifinali
Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Araldica Castagnole Lanze 9-3
Speb-Pieve di Teco 8-9
Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze e Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 14; Pieve di Teco 9; Speb 7.
Araldica Castagnole Lanze prima e Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio seconda per differenza giochi negli scontri diretti
Pieve di Teco e Speb retrocesse in Serie B
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Lunedì 15 settembre ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Nibo Galvanotecnica Monticellese
Martedì 16 settembre ore 20.30
a Caraglio: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Imperiese
SERIE B
Play off - Terza e ultima di ritorno
Gottasecca-Officine Pesce Bubbio 9-4
Bcc Pianfei Pro Paschese-Benese 9-1
Classifica finale: Gottasecca 26; Benese 23; Bcc Pianfei Pro Paschese 21; Officine Pesce Bubbio 20.
Gottasecca e Benese in semifinale
Bcc Pianfei Pro Paschese e Officine Pesce Bubbio e agli spareggi di qualificazione per le semifinali
Play out - Terza e ultima di ritorno
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese 6-9
Amici del Castello-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7
Classifica finale: Castiati Neivese 23; Amici del Castello e Fbc Sabbiature Augusto Manzo 18; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
Amici del Castello seconda e Fbc Sabbiature Augusto Manzo terza per differenza giochi negli scontri diretti
Castiati Neivese e Amici del Castello agli spareggi di qualificazione alle semifinali
Girone salvezza - Terza e ultima di ritorno
Virtus Langhe-Valle Bormida 3-9
Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese 9-5
Classifica finale: Valle Bormida 19; Virtus Langhe 14; Abrigo Olio Desiderio Ricca 8; Alusic Merlese 1.
Alusic Merlese retrocessa in Serie C1
Spareggi di qualificazione alle semifinali
Martedì 16 settembre ore 20.30
a Monastero Bormida: Officine Pesce Bubbio-Castiati Neivese
Mercoledì 17 settembre ore 20.30
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Amici del Castello
SERIE C1
Spareggio quarto di finale
Prodeo-Virtus Langhe 9-7
Andata semifinali
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 11-8
Martedì 16 settembre ore 20.30
a Chiusavecchia: Prodeo-Centro Incontri Gallese
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 21
a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
Sabato 20 settembre ore 18.30
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Prodeo
SERIE C2
Andata semifinali
Monastero Dronero-Subalcuneo 6-11
Pro Paschese B-Virtus Langhe 11-3
Ritorno semifinali
Sabato 20 settembre ore 20.30
a Caraglio: Subalcuneo-Monastero Dronero
Giovedì 18 settembre ore 20.30
a Dogliani: Virtus Langhe-Pro Paschese B
FEMMINILE
Andata finale
Martedì 16 settembre ore 21
a Diano Castello: Amici del Castello-San Leonardo
UNDER 21
Andata semifinali
Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-3
Peveragno A-Speb 2-9
Ritorno semifinali
Giovedì 18 settembre ore 20
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Subalcuneo
Martedì 16 settembre ore 20
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Peveragno A
ALLIEVI
Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Pro Paschese A-Subalcuneo 8-2
Riposa: Bormidese B
Classifica finale: Pro Paschese A 4; Subalcuneo 2; Bormidese B -1.
Bormidese B un punto penalizzazione
Girone 2 - Terza e ultima di ritorno
Ceva-Amici del Castello 5-8
Riposa: Merlese
Classifica finale: Merlese 4; Ceva e Amici del Castello 1.
Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Bormidese A-Pro Paschese B 8-6
Riposa: San Leonardo
Classifica finale: San Leonardo 4; Pro Paschese B e Bormidese A 1.
Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Bubbio-Albese 8-5
San Biagio-Virtus Langhe 3-8
Classifica finale: Bubbio 6; Albese 4; Virtus Langhe 2; San Biagio 0.
Semifinali
Pro Paschese A-Bubbio
Merlese-San Leonardo
ESORDIENTI
Girone 1 - Terza e ultima di ritorno
Neivese B-Cortemilia 1-7
Riposa: Subalcuneo
Classifica finale: Subalcuneo e Cortemilia 3; Neivese B 0.
Subalcuneo prima e Cortemilia seconda per differenza giochi negli scontri diretti
Girone 2 - Posticipo prima di ritorno
Alta Langa-San Leonardo 2-7
Terza e ultima di ritorno
Alta Langa-Pro Paschese A 4-7
Albese-San Leonardo 1-7
Classifica finale: San Leonardo 6; Pro Paschese A 4; Alta Langa 2; Albese 0.
Girone 3 - Terza e ultima di ritorno
Don Dagnino-Speb 2-7
Neivese A-Pro Paschese B 4-7
Classifica finale: Speb 6; Pro Paschese B 4; Don Dagnino 2; Neivese A -1.
Neivese A un punto di penalizzazione
Girone 4 - Terza e ultima di ritorno
Merlese-Ricca 3-7
Amici del Castello-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait
Classifica finale: Ricca 6; Merlese 3; Amici del Castello e Araldica Castagnole Lanze 1.
Araldica Castagnole Lanze un punto di penalizzazione
Semifinali
Subalcuneo-Ricca
San Leonardo-Speb
PULCINI
Andata quarti di finale
San Leonardo A-Albese A 7-1
Pro Paschese-San Leonardo B 4-7
Merlese A-Valle Bormida 7-0
Ricca-Albese B 7-0
Ritorno quarti di finale
Albese A-San Leonardo A 0-7
San Leonardo B-Pro Paschese 7-0
Valle Bormida-Merlese A 0-7
Albese B-Ricca 0-7
Semifinali
San Leonardo A-San Leonardo B
Merlese-Ricca
PROMOZIONALI
Andata semifinali
Ricca A-Gottasecca 7-1
Pro Paschese A-Don Dagnino 7-6
Ritorno semifinali
Venerdì 19 settembre ore 19.30
a Gottasecca: Gottasecca-Ricca A
Sabato 20 settembre ore 18
ad Andora: Don Dagnino-Pro Paschese A
TORNA IL MEETING GIOVANILE
Torna il meeting giovanile di pallapugno: la manifestazione organizzata dalla Fipap andrà in scena domenica 21 settembre. Agonismo in campo, ma anche occasione di festa: ad aprire la rassegna ci sarà la la classica sfilata, prevista a Cuneo con partenza da piazza Torino a largo Audiffredi, presso il Municipio (orario di ritrovo delle squadre alle otto del mattino e inizio sfilata alle 8.30). Poi, dalle 10, tutti a fasciarsi il pugno, una cinquantina di formazioni di tutte le categorie (Promozionali, Pulcini, Esordienti, Allievi e Under 21) divise su più campi: i gironi di qualificazione andranno in scena a Peveragno, Monastero di Dronero, San Pietro del Gallo e San Rocco di Bernezzo. A ospitare la fase finale e le premiazioni, nel pomeriggio dalle 15.30, sarà lo sferisterio di Caraglio.