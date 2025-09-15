Tuttosport.com

La Bertram aggiunge al roster l’ala grande Brekkott Chapman

La società bianconera comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta statunitense in uscita dai Kagawa Five Arrows
3 min
Bertram Derthona Basket comunica di aver sottoscritto un accordo con l’atleta statunitense Brekkott ChapmanAla grande di 206 cm per 98 kg, l’esperienza internazionale del 29enne americano si è concentrata soprattutto nella Bundesliga, campionato in cui è stato per quattro stagioni, l’ultima delle quali all’EWE Baskets Oldenburg nel 2023/24, chiudendo con medie di 9.7 punti e 5.7 rimbalzi in oltre 21 minuti, con il 48.5% al tiro complessivo dal campo e il 74.1% ai liberi nelle 20 gare giocate. Nella scorsa annata, invece, l’avventura in Giappone ai Kagawa Five Arrows, dove ha viaggiato a 14.1 punti e 8.3 rimbalzi nella terza lega nipponica. Brekkott va a prendere il posto lasciato vacante nel settore lunghi bianconero dal forzato addio anticipato di Eigirdas Žukauskas. Al Derthona indosserà la maglia numero 7.

DICHIARAZIONI
«Siamo contenti di essere riusciti a trovare, in una fase così avanzata del mercato, una persona affidabile e un giocatore atletico e versatile come Brekkott», le parole di coach Mario Fioretti.

LA CARRIERA
Nato il 7 aprile 1996 a Roy, nello Utah, la sua militanza nel college basketball NCAA si è equamente divisa tra i primi due anni all’Università dello Utah e gli ultimi a Weber State, da cui è uscito nel 2019 per approdare subito nel massimo torneo tedesco. In Germania ha vestito le canotte di tre diverse formazioni, partendo dalle due stagioni iniziali a Würzburg per poi proseguire con Heidelberg (la sua annata migliore come statistiche personali: 13.6 punti e 6.7 rimbalzi in 29.0 minuti per gara) e Oldenburg. Dopo la recente esperienza nell’Estremo Oriente, a Tortona l’aspetta ora il nuovo confronto con il basket europeo.

