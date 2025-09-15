Basket College Novara: impresa dell'Under 17 e accesso al Girone Gold

La partita, disputata al Pala Bellini di Novara, è stata combattuta e avvincente fin dalle prime battute. Dopo la sconfitta dell’andata con 8 punti di scarto, i ragazzi del College erano chiamati a un’impresa difficile: ribaltare il risultato e vincere con almeno 9 lunghezze di margine. Con determinazione, energia e una prova collettiva di alto livello, la squadra ha saputo imporsi in un finale mozzafiato, centrando un traguardo che premia il lavoro svolto in palestra da atleti e staff tecnico.

«L’accesso è stato strameritato, lottando per tutti i 40 minuti come deve fare una vera squadra – sottolinea il coach novarese Daniele Cortese –. Da oggi, con l’ingresso nel campionato Gold, inizia un ulteriore percorso formativo: d’altronde questo gruppo ha già dimostrato di poter essere competitivo, giocandosela con tutti».

Sulla stessa linea il responsabile del Progetto giovanile di College Novara, Michele Vecerina: «È importante sottolineare quanto questi ragazzi abbiano lavorato fin dalla metà di agosto per arrivare pronti a questa sfida. Chivasso era avversario tosto, ma siamo riusciti ad avere la meglio. Con questa vittoria abbiamo raggiunto la qualificazione al primo colpo, senza dover affrontare i turni successivi, un risultato che dà ancora più fiducia e valore al percorso fatto. Ci fa molto piacere per tutto il gruppo e per l’intero movimento giovanile College: il percorso è sempre lo stesso, formare i Collegiali del nostro settore giovanile per farli arrivare quanto prima pronti e preparati al debutto in Serie C. E questo gruppo Under17, che potremmo definire “100% College Novara”, già sappiamo potrà darci grandi soddisfazioni grazie al lavoro in palestra ed a quanto potremo fare in comune con Vigevano Basket sui nostri Collegiali grazie al nuovo accordo».

Tra i numerosi tifosi presenti al Pala Bellini, anche uno d’eccezione: il coach della prima squadra di Serie C, Stefano Boselli, che a fine partita ha voluto raggiungere gli spogliatoi per salutare e complimentarsi personalmente con tutti i giovani Collegiali. Con questo successo, il Basket College Novara Under 17 si prepara ora ad affrontare le nuove sfide del Girone Gold con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli regionali.