Canottieri Casale Monferrato: i risultati della Terza Regata Regionale Sprint e Regata Genitori Figli

Grande partecipazione e divertimento a Casale Monferrato per la terza edizione della Regata Sprint e della Regata Genitori-Figli. L’evento si è concluso con pacchi gara, pranzo alla Canottieri e tanti momenti da ricordare

Pubblicato il 16 settembre 2025, 14:11 1 min