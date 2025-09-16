Tuttosport.com

Canottieri Casale Monferrato: i risultati della Terza Regata Regionale Sprint e Regata Genitori Figli

Grande partecipazione e divertimento a Casale Monferrato per la terza edizione della Regata Sprint e della Regata Genitori-Figli. L’evento si è concluso con pacchi gara, pranzo alla Canottieri e tanti momenti da ricordare
1 min
Canottieri Casale Monferrato: i risultati della Terza Regata Regionale Sprint e Regata Genitori Figli

Sempre più di richiamo la “Regata Genitori – Figli” che la Canottieri Casale organizza con iscrizione gratuita, quest’anno con il contributo per le magliette dell’Associazione nuova MOLE, nell’ottica di contribuire a promuove una visione del canottaggio inteso non solo come sport, ma come disciplina completa che, anche attraverso il contatto con la natura, offre la soluzione ideale per seguire uno stile di vita sano e corretto, in un giusto equilibrio tra mente e corpo, con l’obiettivo di aumentare il benessere, la condizione fisica e la qualità di vita in modo piacevole stimolando i rapporti interpersonali, di collaborazione ed integrazione.

