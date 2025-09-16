Domenica 21 settembre torna il Biella Motor Day 

Un percorso panoramico lungo le strade più suggestive del territorio biellese, toccando borghi e location di grande interesse con supercar e auto sportive da sogno in un evento che vuole unire motori, territorio e natura. Questo e molto altro è il Biella Motor Day , raduno dinamico arrivato alla sua terza edizione ed in programma per domenica 21 settembre , organizzato dalla scuderia Biella Motor Team .