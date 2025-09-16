La nuova Bertram Derthona si presenta ai tifosi: appuntamento domani alle 18:30 in Cittadella

L’appuntamento è per mercoledì 17 alla Cittadella dello Sport di Tortona, dove il pomeriggio di festa della Bertram e dei suoi sostenitori inizierà alle ore 17. A dare il via, tra il campo interno e i due playground esterni, i ragazzi del settore giovanile del Derthona Basketball Lab, impegnati in partitelle amichevoli e nello sfidare in gare di tiro e abilità gli stessi giocatori della Bertram nella palestra della Facility.