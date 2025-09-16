Tuttosport.com

Per i tifosi del Derthona Basket è arrivato il momento di poter conoscere da vicino i nuovi Leoni che difenderanno i colori bianconeri nel campionato 2025/26 di Serie A
1 min
La nuova Bertram Derthona si presenta ai tifosi: appuntamento domani alle 18:30 in Cittadella

L’appuntamento è per mercoledì 17 alla Cittadella dello Sport di Tortona, dove il pomeriggio di festa della Bertram e dei suoi sostenitori inizierà alle ore 17. A dare il via, tra il campo interno e i due playground esterni, i ragazzi del settore giovanile del Derthona Basketball Lab, impegnati in partitelle amichevoli e nello sfidare in gare di tiro e abilità gli stessi giocatori della Bertram nella palestra della Facility.

E’ alle 18:30 che il nuovo roster allenato da Mario Fioretti - ad eccezione dell’assente giustificato Brekkott Chapman, ultimissimo acquisto dal mercato - verrà presentato ufficialmente alla tifoseria, con i giocatori chiamati ad uno ad uno dallo speaker Marco Allieri al centro dei due playground, dove li accoglierà, insieme alla presentatrice Alessandra Tropiano, la mascotte Leo, che animerà l’evento insieme alle cheerleaders del Derthona Cheer e al basket freestyle dei DaMove. Al termine i giocatori saranno a disposizione degli appassionati per foto e autografi.

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente il corner del merchandising per coloro che vorranno acquistare i capi di abbigliamento firmati Derthona Basket.

