L’Olimpo Basket apre le iscrizioni: prove gratuite per tutti

Inizia, anzi, è già iniziata, la nuova stagione per tutti i tantissimi gruppi dell’ Olimpo Basket Alba ! Le iscrizioni sono aperte e c’è per tutti i bimbi e le bimbe la possibilità di provare gratuitamente i corsi e le attività per tutto il mese di settembre.

Perché scegliere il basket? Perché entrare nella famiglia Olimpo?

Si tratta dello sport indoor più praticato ad Alba e il fatto che da tantissimi anni così tante famiglie scelgano di unirsi alla famiglia biancorossa è motivo di orgoglio, grazie anche a un ambiente sano e famigliare, ma professionale. Ci sono gruppi solo maschili e gruppi anche solo femminili (con il movimento femminile in fortissima crescita negli ultimi anni grazie all’ottimo lavoro delle brave allenatrici)

Inoltre, Olimpo è una realtà storica del territorio ed anzi è uno dei club più antichi d’Italia con 70 anni di storia alle spalle con decine di migliaia di ragazzi e ragazze cresciuti con i valori dello sport con la canotta delle aquile.

Poi, la bellezza di crescere insieme in amicizia con i valori dello sport di squadra, beh…è un valore inestimabile, che mette al centro ogni bimbo e bimba e lo aiuta a diventare grande e a relazionarsi con gli altri. In un mondo che sta diventando sempre più “virtuale” è fondamentale stabilire connessioni reali ed è questa una delle missioni dell’Olimpo.

Inutile aggiungere che lo sport sia fondamentale per la vita, per la salute del benessere psico-fisico di tutti, a ogni età, ma ancor di più negli anni della crescita e dello sviluppo.

La cosa più importante, però, è che ci si diverte tantissimo con tanti amici!

Vi aspettiamo nelle palestre e palazzetti di Alba, La Morra e Corneliano per giocare e crescere insieme.

Info su orari e palestre a questo link.