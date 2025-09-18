BCC Derthona: indicazioni positive dal test di altissimo livello contro Schio

Test importante per l’ Autosped BCC Derthona , sul campo delle campionesse d’Italia di Schio . Contro una formazione di altissimo livello, ancora priva di Zandalasini, Shepard e Laksa impegnate nei playoff WNBA, la squadra allenata da Cutugno – senza Melchiori e Arado, tenute a riposo precauzionale – gioca alla pari delle avversarie per quasi tre quarti. Il prossimo appuntamento della preseason sarà mercoledì 24 settembre alle 17.15 sul campo del Geas Sesto San Giovanni .

Primo periodo di gara complesso per il BCC: Schio sfrutta la precisione nel tiro da fuori e i canestri in contropiede per raggiungere la doppia cifra di margine. Al 10’ il parziale è 25-12. Nel secondo quarto l’Autosped torna più volte sotto a tre possessi di distacco, giocando con intensità, ma il Famila, con fisicità, esperienza e talento, chiude avanti 43-31 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la gara prosegue con lo stesso ritmo e buon agonismo: Schio respinge i tentativi di rientro del BCC e conduce 57-45 alla terza sirena. Nell’ultima frazione, la squadra veneta trova canestri in contropiede per dilatare il gap e imporsi per 80-58.

Famila Wuber Schio - Autosped BCC Derthona 80-58

Parziali (25-12, 43-31, 57-45)

Schio: Mestdagh 18, Sottana 6, Zanardi 2, Verona 7, Conde 10, Steinberga 12, Panzera 5, Andrè 6, Badiane 11, Keys 3. All. Lapena.

BCC Derthona: Dotto 8, Cocuzza, Kunaiyi 11, Fontaine 3, Conte 12, Toffolo 9, Lokoka, Leonardi 3, Arado ne, Suarez, Penna 12, Melchiori ne. All. Cutugno.