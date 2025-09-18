BCC Derthona: indicazioni positive dal test di altissimo livello contro Schio

Test importante per l’Autosped BCC Derthona, sul campo delle campionesse d’Italia di Schio. Contro una formazione di altissimo livello, ancora priva di Zandalasini, Shepard e Laksa impegnate nei playoff WNBA, la squadra allenata da Cutugno – senza Melchiori e Arado, tenute a riposo precauzionale – gioca alla pari delle avversarie per quasi tre quarti. Il prossimo appuntamento della preseason sarà mercoledì 24 settembre alle 17.15 sul campo del Geas Sesto San Giovanni.
Primo periodo di gara complesso per il BCC: Schio sfrutta la precisione nel tiro da fuori e i canestri in contropiede per raggiungere la doppia cifra di margine. Al 10’ il parziale è 25-12. Nel secondo quarto l’Autosped torna più volte sotto a tre possessi di distacco, giocando con intensità, ma il Famila, con fisicità, esperienza e talento, chiude avanti 43-31 all’intervallo.
Al rientro dagli spogliatoi, la gara prosegue con lo stesso ritmo e buon agonismo: Schio respinge i tentativi di rientro del BCC e conduce 57-45 alla terza sirena. Nell’ultima frazione, la squadra veneta trova canestri in contropiede per dilatare il gap e imporsi per 80-58.
Famila Wuber Schio - Autosped BCC Derthona 80-58
Parziali (25-12, 43-31, 57-45)
Schio: Mestdagh 18, Sottana 6, Zanardi 2, Verona 7, Conde 10, Steinberga 12, Panzera 5, Andrè 6, Badiane 11, Keys 3. All. Lapena.
BCC Derthona: Dotto 8, Cocuzza, Kunaiyi 11, Fontaine 3, Conte 12, Toffolo 9, Lokoka, Leonardi 3, Arado ne, Suarez, Penna 12, Melchiori ne. All. Cutugno.